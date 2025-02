Matthäus kündigt Comeback im Bayern-Trikot an

Magi Haroun/Shutterstock via www.imago-images.de

Lothar Matthäus im Jahr 2019 bei seinem letzten Auftritt mit den Legenden des FC Bayern

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus streift noch einmal das Trikot des FC Bayern über. Das gab der Weltmeister von 1990 im Vorfeld des Beckenbauer-Cups bekannt.

"Ich bin sehr stolz, bei dieser besonderen Veranstaltung im Namen von Franz Beckenbauer Teil der FC Bayern Legenden zu sein. Ich freue mich auf das Turnier und bin gespannt auf das Wiedersehen mit meinen Teamgefährten und Wegbegleitern", bestätigte Lothar Matthäus gegenüber Klub-Medien seine Teilnahme am Beckenbauer-Cup.

Die Münchner Mannschaft wird er als Kapitän anführen, wie er im Gespräch mit "skysport.de" verriet: "Es ist für mich das erste Mal im Bayern-Trikot seit 2019, das war damals im Old Trafford gegen Manchester United in einem Legendenspiel. Es ist mir eine große Ehre. Ich freue mich darauf, die Mannschaft aufs Feld zu führen. Für mich ist das ein ganz besonderes Ereignis."

Zu Ehren seiner Klub-Legende lässt der FC Bayern am 17. März im Münchner SAP Garden erstmalig den Beckenbauer-Cup austragen. Zum internationalen Hallenturnier werden mehrere Top-Klubs aus ganz Europa mit ihren Legenden-Mannschaften erwartet, darunter auch Real Madrid, Borussia Dortmund oder die AC Mailand.

Legenden des FC Bayern: Philipp Lahm als Trainer von Lothar Matthäus

Lothar Matthäus, der zuletzt 2019 bei einer 0:5-Niederlage im Old Trafford für die Altherren des FC Bayern aufgelaufen war, wird unterstützt von FCB-Ikonen wie Arjen Robben und Franck Ribéry. Rio-Weltmeister Philipp Lahm wird die Mannschaft als Trainer anführen. Weitere Spieler sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

"Ich bin sehr stolz, bei dieser besonderen Veranstaltung erstmals Teil der FC Bayern Legenden zu sein", so Lahm Anfang Januar über seine Rolle als Coach: "Wir sind gespannt auf das Turnier mit spektakulären internationalen Spitzenvereinen, und ich persönlich freue mich auf das Wiedersehen mit dem einen oder anderen bekannten Gesicht früherer großer Spiele – Spiele, bei denen uns Franz Beckenbauer auf der Tribüne die Daumen gedrückt hat."

Alle Erlöse des Turniers werden in die Beckenbauer-Stiftung einfließen. Die Stiftung leistet ideelle und finanzielle Hilfe für Menschen mit Behinderung und Personen, die in Not geraten sind. Franz Beckenbauer hatte sie im Jahr 1982 gegründet.