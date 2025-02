Gerüchte um Blitz-Transfer von BVB-Profi

IMAGO/Hesham Elsherif

Gio Reyna (M.) könnte den BVB noch verlassen

Bei Borussia Dortmund kommt Giovanni Reyna meist nur zu Kurzeinsätzen von der Bank. Bereits im Winter war der US-Amerikaner ein Wechsel-Kandidat beim BVB, sein Abgang scheiterte allerdings an den zu hohen Ablöse-Forderungen. Nun machen neuerliche Gerüchte um einen Abschied des Offensivspielers die Runde.

Transfer-Experte Ekrem Konur zufolge sollen Klubs aus Brasilien Interesse an einer Verpflichtung von Giovanni Reyna zeigen. Das Winter-Transferfenster Série A, der höchsten Spielklasse des Landes, ist noch bis Ende Februar geöffnet. Der BVB-Profi könnte also umgehend nach Südamerika wechseln.

Bei Borussia Dortmund spielt der 22-Jährige nur noch eine untergeordnete Rolle. Über Kureinsätze als Joker kommt der Offensivspieler, der sowohl auf den Flügeln, als auch in der Zentrale zum Einsatz kommen kann, seit geraumer Zeit nicht mehr hinaus. Erst dreimal stand er in der Startelf der Westfalen.

BVB ruft angeblich 13 bis 15 Millionen Euro für Reyna auf

Der BVB würde Reyna daher wohl ziehen lassen. Bereits im Januar war der 31-fache Nationalspieler mit einem Abgang in Verbindung gebracht worden. Unter anderem soll die AC Mailand ihr Interesse am Mittelfeldspieler bekundet haben. Die zu hohe Ablöseforderung der Schwarz-Gelben soll einen Transfer allerdings verhindert haben.

Laut "Sky" soll der Bundesligist rund 20 Millionen Euro für den Amerikaner gefordert haben. Laut Konur ist der Klub von dieser Forderung mittlerweile abgerückt, von einer möglichen Ablöse in Höhe von 13 bis 15 Millionen Euro ist im Bericht des türkischen Sportjournalisten bei dem Kurznachrichtendienst X die Rede.

Eigentlich steht Reyna beim Traditionsklub aus dem Ruhrpott noch bis 2026 unter Vertrag. In dieser Spielzeit brachte es der Youngster erst auf 16 Pflichtspiele in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal für den BVB. In diesen gelangen ihm zwei Treffer.