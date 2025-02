Hainer packt über Kimmich, Sané und Müller aus

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Herbert Hainer sprach über die Spieler des FC Bayern, dessen Verträge auslaufen

Beim FC Bayern laufen die Verträge von Joshua Kimmich, Leroy Sané und Thomas Müller aus. Wie geht es für das Trio weiter? Präsident Herbert Hainer gab nun ein Update.

"Falls Joshua Kimmich verlängert, bin ich mir sicher, dass er endgültig eine Bayern-Legende wird: mit seinem Ehrgeiz, mit seinem Durchsetzungswillen", sagte Hainer in einem Interview mit der "Sport Bild".

Mit Blick auf eine Kimmich-Verlängerung zeigte sich der Präsident des FC Bayern "verhalten optimistisch". "In der letzten Saison sind ein paar Dinge passiert, die ihn zum Überlegen gebracht haben", erklärte Hainer und betonte: "Aber jetzt ist die Situation eine andere. Natürlich nimmt der Prozess dennoch Zeit in Anspruch, weil es für ihn wohl der letzte ganz große Vertrag werden dürfte."

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Kimmich zuletzt nicht nur mit den Münchnern, sondern auch mit europäischen Top-Klubs wie Real Madrid, dem FC Barcelona und dem FC Liverpool Gespräche geführt.

Bei Leroy Sané äußerte sich Hainer weniger euphorisch: "Unsere sportliche Leitung klärt mit ihm: Was hat er für Zielvorstellungen, wie sehen unsere aus? Danach muss man gemeinsam entscheiden, ob und wenn ja, wie man das Engagement weiterführt."

FC Bayern will Müller nach Karriereende einbinden

Auch bei Thomas Müller sei noch unklar, wie es weitergeht. Eine Verlängerung mache der 35-Jährige von seiner Fitness abhängig, sagte Hainer.

Sollte Müller seiner Karriere beenden, will der FC Bayern den Ur-Münchner gerne in den eigenen Reihen behalten.

"Wir wollen zudem mit ihm darüber reden, was er einmal macht, wenn er nicht mehr Fußball spielt, weil wir ihn gerne in der einen oder anderen Form beim FC Bayern einbinden wollen", merkte Hainer an: "Ob er das sofort will oder nach einer so langen aktiven Zeit erst einmal eine Auszeit machen möchte, muss er selbst entscheiden."

Müller sei ein "intelligenter Kerl, der ein einzigartiges Gespür hat, was zu tun und zu sagen ist".

Hainer betonte allerdings auch, dass Müller wohl nicht sofort in eine Führungsrolle schlüpfen wird. "Heute beim FC Bayern Entscheidungsträger zu sein, muss man sich auch erst einmal aneignen. Thomas bringt enorm viel mit, vom Management über Botschafter bis hin zu einer Art Außenminister des Vereins, das ist alles denkbar", so der 70-Jährige.

Musiala als nächster Weltfußballer?

Vollzug konnte der FC Bayern dagegen bereits bei Jamal Musiala vermelden. Der Nationalspieler verlängerte seinen Vertrag bis 2030.

"Diese Vertragsverlängerung war ein wunderbares vorzeitiges Geschenk zum 125. Bestehen des FC Bayern - für den Klub und seine Fans: Wegen Jamal gehen die Menschen ins Stadion", schwärmte Hainer.

Der Präsident traut Musiala weiter eine steile Entwicklung zu: "Neben seinen sportlich einzigartigen Fähigkeiten ist Jamal auch noch ein unheimlich sympathischer Kerl, immer nett, freundlich, bodenständig. Er hat alles für einen Weltstar, eine echte Persönlichkeit. Er kann unser nächster Weltfußballer werden."