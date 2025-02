Pressestimmen: "Davies verhindert Bayern-Desaster"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Alphonso Davies rettete den FC Bayern in der Nachspielzeit

Der FC Bayern steht im Achtelfinale der Champions League. Die Münchner mühten sich im Playoff-Rückspiel gegen den Celtic FC und verhinderten durch den Ausgleich von Alphonso Davies zum 1:1 in der Nachspielzeit gerade so die Verlängerung. Die Pressestimmen zur Partie.

Deutschland

ntv.de: "Schwer erleichterter FC Bayern will von Dusel nichts wissen. Erst die glückliche Null-Nummer im Ligagipfel, dann der Zitter-Einzug ins Achtelfinale der Champions League: Der FC Bayern übersteht intensive Tage mit guten Ergebnissen, aber nicht überzeugenden Leistungen. In München sind sie damit aber vorerst zufrieden."

kicker: "Joker Davies beschert den Bayern das Achtelfinale. Dank eines hart erkämpften 1:1 gegen Celtic Glasgow steht der FC Bayern nach einer wenig glanzvollen Vorstellung im Rückspiel der Play-offs der Champions League im Achtelfinale."

RTL.de: "Last-Minute-Bayern zittern sich ins Achtelfinale."

Süddeutsche Zeitung: "Seufzer in der Nachspielzeit. Nach einem Gegentor durch den ehemaligen Münchner Nicolas Kühn muss der FC Bayern gegen Celtic ums Weiterkommen zittern. Die Erlösung stellt sich erst mit der letzten Aktion ein, durch einen Treffer im Nachsetzen von Alphonso Davies."

Frankfurter Allgemeine: "Bayern mit Ach und Krach im Achtelfinale. Nach dem Sieg im Hinspiel sollte es für die Bayern eine einfache Pflichtaufgabe gegen den Außenseiter aus Schottland sein. Doch dann geht vieles schief."

Bild.de: "Bayern taumelt ins Achtelfinale!"

Schottland

The Herald: "Celtic scheidet durch tragischen Last-Minute-Treffer von Bayern München aus der Champions League aus. Celtic erlebte das grausamste Ausscheiden aus der Champions League, nachdem Alphonso Davies in der letzten Minute der Nachspielzeit in der Allianz Arena den Ausgleich für Bayern München erzielte."

The Scotsman: "Das brutalste Champions-League-Aus - Celtics größte Auswärtsleistung zeigt Reife und Wachstum."

The National: "Von Geschichte zum Kummer: Celtic erleidet in München einen Tiefschlag."

BBC: "Celtics Champions-League-Abenteuer endete auf herzzerreißende Weise, als Bayern München in der 94. Minute zuschlug und ihnen so einen atemberaubenden Sieg in Deutschland verwehrte und sich einen 3:2-Gesamtsieg sicherte."

Weitere internationale Pressestimmen

L'Équipe: "Bayern München auf wundersame Weise. Durch die Führung von Celtic steuerte Bayern München auf eine gefährliche Verlängerung zu, ehe Davies am Dienstag in den letzten Sekunden der Nachspielzeit die Allianz Arena (1:1, 2:1 im Hinspiel) befreite. Im Achtelfinale treffen die Münchner auf Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid. (Frankreich)

La Gazzetta dello Sport: "Davies schießt Bayern in der 94. Minute ins Achtelfinale." (Italien)

Marca: "Davies verhindert Bayern-Desaster. Er erzielte in der 94. Minute, wenige Sekunden vor Schluss, das Tor, das die Deutschen für das Achtelfinale der Champions League qualifizierte, wo sie nun auf Atlético oder Bayer Leverkusen treffen werden." (Spanien)

The Sun: "Die Schotten fliegen nach herzzerreißendem Tor in den letzten Sekunden aus der Champions League." (England)

Blick: "Bayern verpasst Celtic den K.o. in der 94. Minute. Das Resultat stimmt, die Leistung ist aber dürftig: Die Bayern kommen mit viel Dusel um eine heiße Verlängerung gegen Celtic herum. Dafür braucht es ein ultraspätes Tor von Alphonso Davies. (Schweiz)