Ragnar Ache könnte den 1. FC Kaiserslautern verlassen

Ragnar Ache könnte den 1. FC Kaiserslautern im Sommer verlassen. Der Stürmer äußerte sich nun zu den Wechsel-Gerüchten.

Am Saisonende droht dem 1. FC Kaiserslautern ein Abgang von Ragnar Ache. Der Stürmer stand schon im Winter unmittelbar vor einem Wechsel nach Italien zu Como 1907. Ein Transfer ist aber auf der Zielgeraden geplatzt.

Ache ist vertraglich noch bis 2026 an Lautern gebunden. Eine Verlängerung kommt wohl nur in Frage, wenn die Roten Teufel in die Bundesliga aufsteigen.

Ansonsten ist der Klub wohl zu einem Verkauf gezwungen. Im Winter soll das Preisschild für Ache bei zehn Millionen Euro gelegen haben.

Neben Como wurde vor allem dem 1. FC Union Berlin Interesse nachgesagt.

Ache lässt Zukunft beim 1. FC Kaiserslautern offen

Ache reagierte nun auf die Spekulationen.

Von der "Sport Bild" darauf angesprochen, ob er beim 1. FC Kaiserslautern bleibt, sollte der Klub aufsteigen, entgegnete er: "Eine gute Frage, aber damit befasse ich mich aktuell nicht. Ich habe hier ja noch einen laufenden Vertrag."

Mit einem Aufstieg beschäftigt sich die Kabine aktuell ohnehin nicht. "Wir sind froh und dankbar, dass es momentan so gut läuft. Wenn die aktuelle Erfolgsserie noch eine Weile anhält, dann können wir vielleicht irgendwann darüber reden", betonte Ache.

Lautern befindet sich nach 22 Spieltagen mit 39 Punkten auf dem dritten Platz der Zweitligatabelle. Der Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Köln beträgt nur einen Zähler.

Zum Ausklang seiner Karriere kann sich Ache einen Wechsel nach Japan vorstellen. "Wenn ich mich mit über 30 noch bewegen kann und ein Verein von dort Interesse hat, dann würde ich das gerne machen. Ich würde gerne zwei, drei Jahre dort leben. Wenn es mir wirklich gefällt, vielleicht sogar länger", sagt der Anime-Fan.

In der aktuellen Saison kommt Ache auf zehn Tore in 18 Ligaspielen. Zuletzt hatte der 26-Jährige aber mit Ladehemmungen zu kämpfen. Über seinen Fitnesszustand soll beim 1. FC Kaiserslautern bereits getuschelt werden.