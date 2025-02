Kane-Schock für Bayern? "Jetzt heißt es Daumen drücken"

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Der FC Bayern bangt um Harry Kane

Der Dienstagabend in der Champions League verlief für den FC Bayern ganz anders als erhofft. Gegen Celtic musste man bis zu letzten Sekunde um den Achtelfinal-Einzug bangen, den Alphonso Davies durch seinen Last-Minute-Treffer sicherte. Zudem sorgt Harry Kane mit seiner Auswechslung zur Halbzeit für Sorgenfalten.

Bereits nach 45 Minuten war das Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen Celtic Glasgow für Harry Kane beendet. Wegen "Problemen mit der Wade" blieb der Torjäger des FC Bayern, der bereits am Montag das Mannschaftstraining verpasste und angeschlagen in die Partie ging, in der Kabine. Die Blessur hatte sich Kane beim 0:0 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen zugezogen.

"Harry hat mit Problemen gespielt. Es war besser ihn rauszunehmen und zu schonen", sagte Max Eberl und ergänzte, dass der Kapitän der Three Lions in der ersten Hälfte nicht richtig sprinten und antreten konnte. Ein Einsatz des Mittelstürmers beim Heimspiel-Kracher gegen Eintracht Frankfurt (17:30, live im sport.de-Ticker) steht auf der Kippe.

FC Bayern: Kane gegen die SGE fit? "Werden wir sehen"

"Das werden wir sehen", gab sich Trainer Vincent Kompany zurückhaltend. Auch Eberl hofft, dass es bis zum wichtigen Spiel gegen die SGE. Kane selbst verzichtete auf eine Prognose: "Ich werde einen Scan machen lassen. Jetzt heißt es Daumen drücken", stellte der 31-Jährige klar, der etwas überraschend in der Startelf stand.

"Er kennt seinen Körper und hat viel Erfahrung. Er hat den Daumen nach oben gemacht. Dann weißt du, du musst dir nicht mehr zu viele Fragen stellen", hatte Kompany noch vor dem Anpfiff in der Allianz Arena gesagt. Dass Kane trotz des Verpassens des Abschlusstrainings in der Startelf stand, sei daher kein Risiko gewesen, so der Belgier.

Möglicherweise kommt der Startelfeinsatz des Angreifers dem FC Bayern aber nun teuer zu stehen. Eine Alternative für das Sturmzentrum haben die Münchner nicht wirklich. Ein Ausfall Kanes wäre daher umso bitterer.