FC Schalke 04 hat Bammel vor Trainer-Rücktritt

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Kees van Wonderen ist seit Oktober Trainer des FC Schalke 04

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde Cheftrainer Kees van Wonderen im Dezember bei den Bossen des FC Schalke 04 vorstellig, um seinen Rücktritt anzubieten. Diesen Plan konnten die Knappen dem Niederländer allerdings noch ausreden. Dennoch sorgt man sich in Gelsenkirchen offenbar, dass sich das Geschehen wiederholen könnte.

So richtig gesichert ist der FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga noch lange nicht. Zuletzt entkamen die Knappen jedoch dem unmittelbaren Abstiegsstrudel. Im Dezember sah das allerdings noch anders aus. Van Wonderen hatte in seinen ersten beiden Monaten nur ein Spiel gewonnen (bei drei Niederlagen und zwei Unentschieden),

Deshalb soll der heute 56-Jährige der Schalker Vereinsführung um Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Youri Mulder wenige Tage nach der 0:3-Heimpleite gegen den 1. FC Kaiserslautern "de facto" seinen Rücktritt angeboten haben, wie "Bild" und "Sky" am Dienstag vermeldeten. Er habe den Bossen gegenüber große Selbstzweifel erwähnt.

FC Schalke 04 wurde "kalt erwischt"

Das Angebot des ehemalige Nationalspielers habe die S04-Führung damals "kalt erwischt", legte die "Bild" in ihrem jüngsten Bericht nach. Manga und Mulder hätten van Wonderen dennoch "mit Engelszungen" zum Bleiben bewegen können. Für den Cheftrainer seien die Gespräche "wie eine Befreiung" gewesen, heißt es.

Durch das Vertrauen der Bosse habe er "neue Kraft getankt", so das Boulevardblatt weiter - und das mit Erfolg: nach dem Gespräch holte er starke 14 Punkte aus 8 Spielen. Es folgten nur noch zwei Niederlagen. Dennoch ist man beim FC Schalke 04 wohl besorgt, dass van Wonderen im Falle einer neuerlichen Krise erneut über einen Abschied nachdenkt.

Demnach sei man am Berger Feld jederzeit darauf vorbereitet, dass der Holländer erneut mit einem Rücktrittsgesuch vorstellig werden könnte. Die "Bild" spricht in diesem Zusammenhang gar von einer "lähmenden Unsicherheit".