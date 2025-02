Bericht: FC Bayern hat Skandal-Profi auf der Liste

IMAGO/William Cannarella

Ist Mason Greenwood ein Thema beim FC Bayern?

Nach anderthalb Jahren Spielpause wegen Vergewaltigungsvorwürfen brachte der Engländer Mason Greenwood seine Karriere in Spanien beim FC Getafe wieder in Schwung, direkt nach dem erfolgreichen Leihspiel wurde der Offensivmann von Manchester United an Olympique Marseille verkauft. Dort präsentiert sich der Ex-Nationalspieler so stark, dass mittlerweile sogar der FC Bayern an ihm Interesse zeigen soll.

Verdient demnächst ein Skandal-Profi seine Brötchen beim deutschen Rekordmeister? Wie das Portal "TBR Football" berichtet, soll der FC Bayern neben dem FC Barcelona, Atlético Madrid und Paris Saint-Germain um Mason Greenwood werben.

Bei Olympique Marseille ist der Rechtsaußen der große Unterschiedsspieler, sammelte in 24 Einsätzen 15 Tore und vier Vorlagen. Sein aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2029 gültig.

Allerdings hat Greenwood eine fragwürdige Vergangenheit.

Vorwurf der versuchten Vergewaltigung und Körperverletzung

Rückblick: Am 30. Januar 2022 wurde Greenwood, zu diesem Zeitpunkt Shootingstar von Manchester United, nach der Anzeige einer jungen Frau suspendiert, die ihm unter anderem versuchte Vergewaltigung und Körperverletzung vorwarf. Der damals 20-Jährige durfte weder spielen noch trainieren.

Nach einem Jahr stellte die Justiz die Ermittlungen jedoch ein. Die Staatsanwaltschaft Crown Prosecution Service erklärte: "In diesem Fall führte eine Kombination aus dem Rückzug wichtiger Zeugen und neuem Material, das bekannt wurde, dazu, dass keine realistische Aussicht auf eine Verurteilung mehr bestand."

Nach öffentlicher Kritik an Überlegungen, Greenwood wieder ins Team zu integrieren, einigten sich die Red Devils mit ihm schließlich auf eine vorübergehende Trennung. Für den FC Getafe erzielte er im Anschluss zehn Tore in 36 Einsätzen.

Proteste vor Wechsel nach Marseille

Daraufhin nahm OM Greenwood für 26 Millionen Euro fest unter Vertrag, sah sich im Vorfeld aber teils harscher Kritik ausgesetzt.

Bevor der Deal offiziell war, hatte sich Marseilles Bürgermeister Benoit Payan in französischen Medien gegen einen Transfer ausgesprochen: "Ich möchte nicht, dass mein Klub mit Schande bedeckt wird." Auch Fans positionierten sich deutlich gegen eine Verpflichtung.

Seither hat Greenwood, für den sich ManUnited eine üppige Weiterverkaufsklausel gesichert hat, sportlich überzeugt. Auch die Bosse des FC Bayern?