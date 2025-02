Kult-Manager Calmund sicher: Florian Wirtz wird der Beste!

IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Reiner Calmund ist großer Fan von Leverkusen-Star Florian Wirtz

Auch über 20 Jahre nach seinem Abschied bei Bayer Leverkusen steht Reiner Calmund dem noch amtierenden deutschen Meister nahe. Besonders erfreut sich der 76-Jährige derzeit an den Auftritten von Superstar Florian Wirtz.

"Wirtz ist eines der größten Talente, die Deutschland je hervorgebracht hat", macht Reiner Calmund in der "Sport Bild" deutlich. Doch damit nicht genug.

Schon jetzt steht der 21-Jährige für den Kult-Manager auf einer Stufe mit den größten Fußballern, die je für Deutschland gespielt haben: "Er gehört schon jetzt in die Kategorie von Uwe Seeler, Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus."

Bleibt Florian Wirtz bis 2026 bei Bayer Leverkusen?

"Florian Wirtz ist ein Weltstar. Er hat das Talent, die Qualität und die Mentalität mit seinem großen Willen – er vereint alles, was einen Top-Spieler auszeichnet. Er zählt aktuell zum Kreis der fünf Kandidaten für den Ballon d’Or – und er kann in Zukunft die Nummer 1 werden. Vorausgesetzt, dass er gesund bleibt", so Calmund weiter.

Unklar ist indes aber, wie lange der Nationalspieler noch für Bayer Leverkusen auf dem Platz stehen wird. Nahezu jeder internationale Top-Klub dürfte Wirtz auf dem Zettel haben. Das Interesse des FC Bayern ist verbrieft. Zuletzt hatte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß seinen Wunsch einer Wirtz-Verpflichtung mehrfach öffentlich geäußert. Calmund selbst sieht die Chance auf einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister allerdings nur bei "zehn Prozent".

Es bleibt also spannend! Zumal dem Offensivstar dem Vernehmen nach eine unterschriftsreife Vertragsverlängerung mit Exit-Option im Sommer 2026 vorliegen soll. Dem Leverkusen-Star stehen also mehr oder weniger alle Türen offen.

Womöglich knüpft Wirtz seine Zukunft aber auch an die seines Trainers. Xabi Alonso wird seit Monaten mit Real Madrid in Verbindung gebracht, soll dort die Nachfolge von Carlo Ancelotti antreten.