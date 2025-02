BVB stattet Top-Talent mit Profi-Vertrag aus

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Der BVB traut Almugera Kabar eine Zukunft bei den Profis zu

Borussia Dortmund hat in Almugera Kabar ein Top-Talent in seinen eigenen Reihen. Nun hat sich der U17-Weltmeister langfristig an den BVB gebunden.

Der BVB hat Almugera Kabar mit einem Profivertrag ausgestattet. Das gaben die Schwarz-Gelben am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt. Zuvor hatte der 18-Jährige bei Borussia Dortmund nur einen Fördervertrag bis 2026 besessen, nun ist er bis 2028 an den Klub gebunden.

"Wir freuen uns, dass wir den Weg mit Almugera weiterhin gemeinsam gehen können. Er ist ein Junge aus der Region, der großes Potenzial besitzt und dem NLZ in der Vergangenheit schon seinen Stempel aufgedrückt hat. Er bringt körperlich, fußballerisch und charakterlich ganz viel mit und wir werden zusammen daran arbeiten, seine Entwicklung Schritt für Schritt voranzutreiben", freute sich Sportdirektor Sebastian Kehl über die Unterschrift.

Gleiches gilt auch für den Linksverteidiger, der zugleich ein persönliches Ziel ausruft: "Ich möchte mich weiterentwickeln, meine Fähigkeiten verbessern und gemeinsam mit diesem großen Verein erfolgreich sein."

Die "Ruhr Nachrichten" hatten kürzlich berichtet, dass der BVB beim Youngster eine "Grundsatzentscheidung" treffen muss, ob dem Eigengewächs in den kommenden Monaten der endgültige Durchbruch in der Mannschaft von Niko Kovac zugetraut werden kann.

Kabar hatte 2023 mit der U17-Nationalmannschaft sowohl die Europameisterschaft als auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Unter Nuri Sahin schaffte es der Linksverteidiger im vergangenen Sommer in den Profikader, kam sogar schon zu vier Bundesliga-Einsätzen.

BVB setzt Kabar Neuzugang Svensson vor die Nase

Doch die große Bühne scheint für den Youngster noch zu früh gekommen zu sein.

Beim Bundesliga-Debüt holte er sich schnell die Gelb-Rote Karte ab, auch in den folgenden Partien sammelte er wenig Argumente, um Stammkraft Ramy Bensebaini Konkurrenz zu machen.

Im zurückliegenden Winter-Transferfenster verpflichtete der BVB dann den Schweden Daniel Svensson, der in der Hierarchie nun klar vor dem Eigengewächs liegt.