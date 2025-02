"Zu schlampig": Kane lässt beim FC Bayern Dampf ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane übt Kritik an der Leistung des FC Bayern

Durch ein Last-Minute-Tor im Playoff-Rückspiel der Champions League hat der FC Bayern eine Verlängerung gegen Celtic verhindert und den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Im Lager des deutschen Rekordmeisters herrschte im Anschluss Erleichterung, hier und dort war allerdings auch Selbstkritik zu vernehmen. Einer, der nicht ganz zufrieden war, ist Harry Kane.

"Ich hoffe, wir können uns verbessern, sowohl mit als auch ohne Ball. Mit Ball war es etwas zu schlampig, zu viele Fehler, dafür wurden wir bestraft. Und ohne Ball hat die Intensität und das Gegenpressing etwas abgenommen", legte Harry Kane im Gespräch mit "Bild" den Finger in die Wunde.

Erst tief in der Nachspielzeit hatte Alphonso Davies dem deutlich favorisierten FC Bayern gegen den schottischen Meister Celtic mit seinem Treffer zum 1:1 das Weiterkommen gesichert. Zuvor hatte sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany über weite Strecken äußerst schwer getan.

"Es ist nicht so, dass wir nicht wollen. Es ist manchmal ein Mix aus verschiedenen Dingen, wir müssen schnell die richtigen Lösungen finden", forderte Kane, der zur Pause verletzt rausmusste und für die kommenden Begegnungen fraglich ist.

Man habe "jetzt zwei wichtige Spiele in der Liga" und werde die Fehler "genau analysieren", kündigte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft an.

Kane ehrlich: FC Bayern "nicht auf dem besten Level"

Bereits im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen (0:0) hatten die Bayern enttäuscht und nur mit einer gehörigen Portion Glück einen Punkt geholt.

"Wir wissen, dass wir nicht auf dem besten Level waren und besser spielen können als in den letzten beiden Spielen", stellte Kane klar.

>> Kommentar zum FC Bayern: So bleibt der "Titel dahoam" nur ein Traum!

Gespannt blicken Kane und Co. nun auf die Achtelfinal-Auslosung am Freitag (12:00 Uhr) in der UEFA-Zentrale in Nyon. In Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid wartet so oder so ein echter Kracher.

Nach den K.o.-Duellen im März wären dann der FC Arsenal, der FC Liverpool oder der FC Barcelona mögliche Kontrahenten.