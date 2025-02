1. FC Köln vor dem Umbruch? Keller spricht Klartext

IMAGO/Christian Schroedter

Christian Keller leitet beim 1. FC Köln die sportlichen Geschicke

Der 1. FC Köln steht vor wegweisenden Monaten. Im packenden Aufstiegskampf der 2. Bundesliga liegt der Traditionsklub aussichtsreich im Rennen. Eine Bundesliga-Rückkehr würde die Arbeit von Sportchef Christian Keller deutlich erleichtern. Andernfalls droht dem Effzeh spätestens im Sommer 2026 wohl ein größerer Umbruch.

Zahlreiche Leistungsträger sind nur noch bis Sommer 2026 an den 1. FC Köln gebunden. Einigt man sich mit den Spielern nicht bald auf eine Vertragsverlängerung, könnte ein Verkauf nach der Saison bevorstehen, da sonst keine marktgerechte Ablöse mehr erzielt werden kann. Sportchef Christian Keller ist dennoch ganz entspannt.

"Ich glaube nicht, dass das in unserer Situation so untypisch ist. Wir sind abgestiegen, viele unserer Spieler haben den Anspruch, in der 1. Liga zu spielen. Das müssen sie auf dem Platz zeigen. Ich kann, Stand heute, keinem Spieler versprechen: 'Hey, wir spielen nächstes Jahr Bundesliga!'", erklärte der 46-Jährige gegenüber der "Bild".

1. FC Köln: Elf Verträge laufen 2026 aus

Elf Arbeitspapiere laufen Ende Juni 2026 in der Domstadt aus. Darunter die von Stützen und Führungsspielern wie Eric Martel, Timo Hübers und Dominique Heintz. Aber auch Eigengewächse wie Max Finkgräfe und Damion Downs stehen nur noch rund 18 Monate unter Vertrag. Schnellschüsse will man beim 1. FC Köln aber nicht machen.

"Wir wollen nicht frühzeitig gute Verträge verteilen, erst mal müssen die Leistungen stimmen. Es wird im Sommer auch Spieler geben, die gehen wollen – entweder weil sie kaum Spielzeit hatten oder neue Ziele haben", stellte Keller klar. Am weitesten sind die bislang Geißböcke offenbar mit Downs.

"Er hat eine sehr gute Leistungsentwicklung hinter sich. Ich habe bereits im Trainingslager mit vielen Spielern über Perspektiv-Themen gesprochen, natürlich auch mit Damion. Wir befinden uns im Austausch", so der ehemalige Regensburger weiter: "Im Moment steht im Vordergrund, dass wir die Saison bestmöglich beenden. Aber natürlich kümmern wir uns im Hintergrund auch um Personalien."