Treibt Haaland Foden zum FC Bayern?

IMAGO/Paul Currie

Phil Foden (l.) soll eine Rolle in den Überlegungen des FC Bayern spielen

Nachdem in spanischen Medien zuletzt das Gerücht kursierte, Phil Foden könnte Manchester City verlassen und habe unter anderem das Interesse des FC Bayern geweckt, bringt ein neuer Bericht nun angeblich ans Licht, warum das Eigengewächs der Cityzens auf die Abschussliste geraten sein soll.

Das spanische Portal "El Nacional" veröffentlichte unlängst eine vermeintliche "Schwarze Liste" mit Stars von Manchester City, die im Sommer auf den Markt gestellt werden sollen. Neben den drei langjährigen Erfolgsgaranten Ilkay Gündogan (34), Kevin De Bruyne (33) und Bernardo Silva (30) soll überraschenderweise auch der 24-jährige Phil Foden zum Verkauf stehen, wenn eine ansprechende Offerte eintrudelt, heißt es in dem Bericht.

Mit dem FC Bayern brachte "El Nacional" zudem direkt einen möglichen Abnehmer ins Gespräch, auch wenn die kolportierte Ablöse von mindestens 150 Millionen Euro einen Transfer auf den ersten Blick unwahrscheinlich erscheinen lässt.

"Don Balon" will nun allerdings auch erfahren haben, dass man in München ob der Entwicklungen um Foden "in Alarmbereitschaft versetzt" sei. Vor allem Trainer Vincent Kompany sei demnach daran gelegen, seinen ehemaligen Teamkollegen in die bayerische Landeshauptstadt zu locken.

Konflikt mit Haaland als Auslöser?

Damit aber nicht genug: Der Bericht enthüllt zudem, warum der Superstar plötzlich nicht mehr unverkäuflich sein soll. Demnach ist Foden in der angeblich ohnehin angespannten Kabine mit Erling Haaland aneinandergeraten. Beide sollen infolge des "heftigen Streits" derzeit nicht einmal miteinander sprechen.

Haaland soll allerdings die Rückendeckung von Coach Pep Guardiola genießen, ein Umstand, der Foden "ernsthaft" über einen Abschied nachdenken lassen soll.

Einen Markt dürfte es für Englands Fußballer des Jahres 2024, dessen Vita 97 Tore und 58 Vorlagen in 302 Partien für City aufweist, auf jeden Fall geben, dass der FC Bayern eine Investition von mehr als 100 Millionen Euro tätigt, um Foden an Land zu ziehen, darf jedoch bezweifelt werden.