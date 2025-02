Kurios: TSG-Coach motivierte Spieler mit Sex-Spielzeug

IMAGO/Peter Hartenfelser

Christian Ilzer hat die Stars der TSG Hoffenheim ganz besonders motiviert

Seit Mitte November 2024 ist Christian Ilzer Trainer der TSG 1899 Hoffenheim, in sportlicher Hinsicht bislang mit eher kleinem Erfolg. Dafür hat der Coach aber nun umso größere Schlagzeilen mit seinen ungewöhnlichen Motivationsmethoden gemacht.

Vier Siege, vier Unentschieden und neun Niederlagen hat Christian Ilzer in seinem Arbeitsnachweise bei der TSG 1899 Hoffenheim stehen, seitdem er Ende letzten Jahres bei den Kraichgauern anheuerte. Eine Bilanz, die - Stand jetzt - nicht unbedingt positive Erinnerungen beim Fußball-Bundesligisten hinterlassen wird.

Dafür dürfte man in Hoffenheim so schnell nicht mehr vergessen, wie Ilzer seine Spieler in der Kabine nach "Sport Bild"-Informationen zu motivieren versuchte.

Anfang Dezember soll Ilzer nämlich laut einem Bericht des Sportmagazins mit einer Kochmütze auf dem Kopf und einer passenden Schürze um die Hüfte vor das Team getreten sein, um für das Heimspiel gegen Freiburg die passenden Erfolgs-Zutaten in einen imaginären Zaubertrank zu rühren.

Zum Untermalen der Forderung nach "mehr Schärfe" holte er Chili-Schoten hervor. Immerhin: Es gab danach ein 1:1 gegen den Champions-League-Aspiranten. Aber: Die Vorgänge sind auch heute noch "großes Thema" rund um die TSG, wie es weiter heißt.

Deutlich schlüpfriger und vor allem noch kurioser wurde es, als Ilzer laut "Sport Bild" an die "Manneskraft" seiner Spieler appelliert haben soll. Dazu präsentierte er ein mitgebrachtes Sexspielzeug.

"Ihr müsst so hart sein wie dieser Dildo"

"Ihr müsst genauso hart sein wie dieser Dildo", soll Ilzer gesagt haben. Die TSG widersprach auf "Sport Bild"-Nachfrage den Schilderungen nicht, ließ jedoch mitteilen: "Grundsätzlich gilt bei der TSG: Was in der Kabine geschieht, bleibt auch in der Kabine."

Neben Ilzer gilt vor allem Co-Trainer Uwe Hölzl als ungewöhnlicher Motivator. Dieser soll zu Beginn eine Dampflok benutzt haben, um klarzumachen, dass es viel Energie braucht, um dem Zug so richtig einzuheizen und ihn in Schwung zu bringen. Ein Bild, das Erstaunen ausgelöst haben soll bei den TSG-Stars.