Hürzeler-Star beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/David Blunsden

Mitoma (M.) zählt zu den Stammkräften im Team von Brighton-Teammanager Hürzeler (r.)

Der Kader des FC Bayern könnte sich zur kommenden Saison vor allem auf den offensiven Außenbahnen verändern. Der Vertrag von Leroy Sané läuft aus, Serge Gnabry und Kingley Coman gelten zudem als mögliche Abschiedskandidaten. Nun werden die Münchner mit einem potenziellen Ersatz in Verbindung gebracht.

Der FC Bayern zu den Kandidaten auf eine Verpflichtung von Offensivspieler Kaoru Mitoma. Das berichtet "TBR Football" unter Berufung auf eigene Quellen.

Der 27-Jährige steht aktuell bei Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion unter Vertrag, wo der ehemalige St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler seit Saisonbeginn in der Verantwortung steht. Der Vertrag des Japaners ist bei den Seagulls noch bis 2027 datiert.

Der aktuelle Tabellenzehnte der englischen Premier League hatte sich Berichten zufolge schon im Januar gesprächsbereit gezeigt, den Japaner gegen eine Ablösesumme ziehen zu lassen. Damals soll ein hochdotiertes Angebot vom saudi-arabischen Klub Al-Nassr FC eingetroffen sein. Der Flügelstürmer habe aber signalisiert, dass er Europa nicht verlassen will.

FC Bayern mit seinem Interesse nicht alleine?

Nach der laufenden Saison stehe Mitoma laut "TBR Footbal" einem Wechsel zu einem europäischen Top-Klub grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber. Vor allem dann nicht, wenn der neue Verein in der Champions League vertreten ist.

Neben dem FC Bayern sollen angeblich "verschiedene Spitzenklubs" am 26-fachen Nationalspieler Japans interessiert sein. Namentlich genannt wird die SSC Napoli aus der italienischen Serie A. Der Meister von 2023 hatte im Winter seinen Superstar Khvicha Kvaratskhelia für 70 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain ziehen lassen. Im Gegenzug wurde Noah Okafor von der AC Mailand ausgeliehen.

Dass Kaoru Mitoma das Interesse europäischer Top-Adressen auf sich gezogen hat, liegt an seinen konstanten Scorerwerten, die er auch in seiner nun schon dritten Saison auf der Insel präsentiert. In 2024/25 liegt der Japaner bei sechs Toren und drei Vorlagen in 25 Premier-League-Spielen. Wurde er in der Vorsaison durch eine schwere Rückenverletzung ausgebremst (19 Liga-Spiele, drei Tore, vier Vorlagen), hatte er in seiner Debüt-Spielzeit für Brighton mit sieben Treffern und sechs Assists in 33 Partien beeindruckt.