Eberl überrascht: FC Bayern hat "genug Stürmer"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Max Eberl sieht beim FC Bayern kein Stürmer-Problem

Dem FC Bayern droht offenbar ein Ausfall von Harry Kane, der beim Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow am Dienstagabend zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Eine echte Alternative für das Sturmzentrum besitzen die Münchner in ihrem Kader nicht. Sportvorstand Max Eberl erkennt dennoch keine Versäumnisse in der Kader-Planung.

Sollte Harry Kane beim Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntagabend (17:30 Uhr, live im sport.de-Ticker) auf Grund von Wadenproblem nicht zur Verfügung stehen, droht dem FC Bayern ein echtes Sturm-Problem. Beim CL-Rückspiel gegen Celtic Glasgow rückte Serge Gnabry in der zweiten Hälfte, nachdem der Engländer in der Kabine blieb, ins Zentrum der Angriffsreihe.

Wirkliche Eigenwerbung konnte Gnabry dort nicht betreiben, hing über weite Strecken der schwachen Partie komplett in der Luft. Echte Alternativen im Kader des FC Bayern sucht man derweil vergeblich. Mit Thomas Müller stände ein Routinier bereit, der in seiner langen Karriere immerhin ebenfalls schonmal auf der Neunerposition auflief.

FC Bayern hat "genug Stürmer"

Mit Mathys Tel gaben die Münchner ihren einzigen Kane-Ersatz in die Premier League ab. Ein Versagen in der Kaderplanung? Das sieht Sportvorstand Max Eberl anders: "Wir haben genug Stürmer. Leroy Sane und Kingsley Coman kamen von der Bank, die haben beide das Spiel gedreht und ein Stück weit dazu beigetragen, dass der Phonzie das Ding dann reingestochert hat", sagte der Bayern-Sportvorstand in der Mixed Zone.

Einsätze des Duos im Sturmzentrum liegen allerdings weit zurück. Unter Cheftrainer Vincent Kompany sind Sane und Coman bislang ausschließlich über den Flügel zum Einsatz gekommen. Dass einer der beiden Stars, die zudem seit Wochen nach ihrer Form suchen, nun den treffsicheren Engländer adäquat ersetzen, darf bezweifelt werden.

Das sieht auch "Sky"-Experte Didi Hamann so: "Du bezahlst diese Gehälter, aber hast niemanden, wenn die Nummer neun ausfällt. Das kann natürlich auch nicht sein."