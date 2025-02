Wieder nichts? Werder Bremens quälende Europa-Allergie

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Bei Ole Werner und Werder Bremen zeigt der Trend nach unten

Die Winterpause hat dem SV Werder Bremen nicht gut getan. Obwohl die Grün-Weißen keinen Leistungsträger abgegeben, dafür aber zwei namhafte Neuzugänge dazugeholt haben, sind sie das drittschlechteste Bundesliga-Team des jungen Kalenderjahres. So wird die 15. Saison in Folge ohne Teilnahme am internationalen Geschäft immer wahrscheinlicher, die Europa-Allergie an der Weser hält an.

Lange warten die Fans von Werder Bremen mittlerweile auf Europacup-Abende in ihrem Wohnzimmer, dem Weserstadion. Sehr lange.

Nur ein aktueller Bundesligist - der VfL Bochum - wartet länger auf seine Rückkehr aufs internationale Parkett als der SVW, der im Dezember 2010 bei einem sportlich bedeutungslosen 3:0-Heimsieg gegen eine B-Elf von Inter Mailand letztmals in der Champions League vertreten war. Die beiden Aufsteiger FC St. Pauli und Holstein Kiel waren im Europacup noch nie dabei.

Selbst vier derzeitige Zweitligisten haben eine kürzere Durststrecke hinter sich: der 1. FC Köln (zuletzt 2022/2023), der FC Schalke 04 (2018/2019), Hertha BSC (2017/2018) und Hannover 96 (2012/2013).

Die letzte Europacup-Saison der 18 Bundesligisten Verein Letzte Europacup-Saison FC Bayern 2024/2025 Bayer Leverkusen 2024/2025 VfB Stuttgart 2024/2025 RB Leipzig 2024/2025 Borussia Dortmund 2024/2025 Eintracht Frankfurt 2024/2025 TSG Hoffenheim 2024/2025 1. FC Heidenheim 2024/2025 Union Berlin 2023/2024 SC Freiburg 2023/2024 VfL Wolfsburg 2021/2022 Bor. Mönchengladbach 2020/2021 FSV Mainz 05 2016/2017 FC Augsburg 2015/2016 Werder Bremen 2010/2011 VfL Bochum 2004/2005 FC St. Pauli noch keine Teilnahme Holstein Kiel noch keine Teilnahme

Und der jüngste Trend spricht wahrlich nicht für eine Bremer Erlösung, nachdem die Conference League im vergangenen Sommer nur aufgrund der zwei Treffer schlechteren Tordifferenz gegenüber dem 1. FC Heidenheim verpasst wurde.

Nach einer starken Hinserie, der besten seit 13 Jahren, war Rang sechs nur zwei Zähler entfernt, die Stimmung rund um Werder so positiv und hoffnungsvoll wie lange nicht. Seither läuft beim Team von Trainer Ole Werner jedoch fast nichts mehr zusammen, nur fünf Punkte aus sieben Begegnungen bedeuten Platz 16 in der Jahrestabelle 2025.

Am Freitagabend startet Werder beim SC Freiburg (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) einen neuen Versuch, den Negativtrend, auch bedingt durch Verletzungen und Sperren, umzukehren. Von einer sich anbahnenden Krise will Peter Niemeyer noch nichts wissen.

"Es stehen spannende Wochen an, ich bin aber sehr zuversichtlich und finde auch, dass wir eine gute Saison spielen", stellte der Leiter Profifußball der Grün-Weißen via "Bild" klar.

Ole Werner will mit Werder Bremen "Boden gutmachen"

Auch Coach Werner möchte sich nicht entmutigen lassen. Der 36-Jährige, der seinen Vertrag verlängern soll, glaubt fest an Fortschritte im Rennen um die Europapokal-Plätze.

"Wir sind im letzten Drittel der Saison. Die Spiele geben uns die Möglichkeit, Boden gutzumachen", betonte Werner mit Blick auf das bevorstehende Programm, das immer wieder Duelle mit direkten Konkurrenten vorsieht. Er habe "null das Gefühl, dass wir verkrampfen."

Problem: Das Selbstvertrauen der Hinrunde ist weg, vor allem die Defensive bereitet große Sorgen. Zuletzt kassierte Werder zwei verdiente Pleiten beim FC Bayern (0:3) und daheim gegen die TSG Hoffenheim (1:3).

Sollten die Hanseaten auch in Freiburg nichts Zählbares mitnehmen, könnte der Zug nach Europa schon bald wieder abgefahren sein. Und das Warten der Fans ginge weiter.