Neue Transfer-Spekulationen rund um den 1. FC Köln

IMAGO/Andy Buenning

Fiete Bock wird mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht

Der 1. FC Köln wurde unlängst mit Nachwuchshoffnung Fiete Bock in Verbindung gebracht. Der Rechtsaußen unterzeichnete nun jedoch einen Profiverstrag bei Hansa Rostock. Könnte der Effzeh im Sommer dennoch einen Anlauf wagen?

Fiete Bock erhielt bei Hansa Rostock den ersten Profivertrag seiner Karriere und sei nun "langfristig an den Verein gebunden". Über die konkrete Laufzeit des Arbeitspapiers machte der Drittligist keine Angaben.

"Die vergangenen Monate waren eine sehr intensive Zeit, ich habe viele neue Eindrücke bekommen und bin von der Mannschaft super aufgenommen worden. Für seinen Jugendverein in Zukunft als Profi zu spielen, ist wie ein wahrgewordener Traum. Darauf habe ich in den vergangenen 10 Jahren hingearbeitet, irgendwann einmal im Ostseestadion aufzulaufen", wurde Bock in einer Klubmitteilung zitiert.

Er möchte sich "jetzt kontinuierlich weiterentwickeln, jeden Tag etwas dazulernen und mich im Training für weitere Einsatzzeiten anbieten", führte der offensive Außenbahnspieler aus.

Versucht es der 1. FC Köln trotzdem?

"Bild" hatte vor wenigen Tagen über das angebliche Interesse des 1. FC Köln an Bock berichtet. Die große Frage: Könnte es der Tabellenführer der 2. Bundesliga trotz der jüngsten Verlängerung im Sommer trotzdem beim 17-Jährigen versuchen?

Der "Express" spekuliert, dass der 1. FC Köln nach der laufenden Saison durchaus einen Vorstoß wagen könnte. Da Bock nun ein Profi sei, hätten sich die Vorzeichen allerdings geändert, so die Lokalzeitung. Die Rahmenbedingungen würden in diesem Szenario "gänzlich andere als noch im Winter sein", heißt es.

Laut "Express" wäre Bock beim 1. FC Köln zunächst für die U21 eingeplant. Doch ob im Sommer überhaupt eine Chance auf einen Transfer besteht, erscheint fraglich.

Bock avanciert zum jüngsten Spieler von Hansa Rostock

Bock hatte Mitte Januar in der 3. Liga gegen den VfB Stuttgart II (3:0) sein Debüt gefeiert. Nie war ein Akteur von Hansa Rostock bei einem Spiel für die erste Mannschaft jünger.

"Fiete ist ein sehr talentierter Spieler, der sich durch gute Leistungen in der Hansa-Nachwuchsakademie eine Chance in der Drittliga-Mannschaft verdient und diese bisher sehr gut genutzt hat. Er bringt mit seiner Schnelligkeit, seinem Spielwitz und seinem bescheidenen Charakter sehr gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere mit", lobte Rostocks Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh.