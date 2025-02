Werder Bremens Plan mit Ole Werner enthüllt

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Ole Werner ist seit November 2021 Trainer bei Werder Bremen

Mit 30 Punkten steht Werder Bremen vor dem 23. Spieltag auf Platz zehn der Bundesliga-Tabelle. Maßgeblichen Anteil daran hat Trainer Ole Werner. Der Verein würde deshalb gerne mit dem 36-Jährigen verlängern.

Seit Ende November 2021 steht Ole Werner an der Seitenlinie von Werder Bremen. Mit dem Verein schaffte er noch in der Saison 2021/22 den Aufstieg in die Bundesliga. Seitdem hält sich der Klub dort, ohne je wirklich in arge Abstiegsnöte geraten zu sein.

Ganz im Gegenteil! Noch vor den letzten beiden Liga-Pleiten hatte die Mannschaft realistische Chancen auf den Einzug ins europäische Geschäft. Dieser Traum rückte seither ein wenig in die Ferne, völlig ausgeschlossen ist es aber nicht, dass Werner und Co. das Europa-Ticket noch ziehen.

Werder Bremen will wohl mit Werner verlängern

Wie die vereinsnahe "Deichstube" nun berichtet, wollen die Verantwortlichen den 2026 auslaufenden Vertrag mit Trainer Ole Werner deshalb gerne vorzeitig verlängern. Demnach hat der Klub bei Werner bereits eine "eindeutige Absichtserklärung" hinterlegt. Konkrete Verhandlungen soll es derzeit allerdings nicht geben.

Wahrscheinlich ist jedoch, dass der Verein noch vor dem Start der kommenden Saison Klarheit haben möchte, bevor Werner in sein letztes Bremer-Vertragsjahr gehen würde.

Sportchef Clemens Fritz hatte bereits Ende des vergangenen Jahres erklärt, mit der Arbeit des 36-Jährigen sehr zufrieden zu sein: "Ole macht die Mannschaft und die einzelnen Spieler kontinuierlich besser. Er stellt sie nahezu immer optimal ein und hat eine klare Spielphilosophie etabliert."

Hinter Heidenheim-Urgestein Frank Schmidt und Kiel-Coach Marcel Rapp ist Werner unter den aktuellen Übungsleitern in der Bundesliga am drittlängsten im Amt, würde am 32. Spieltag beim Gastauftritt bei Union sein 100. Spiel als Bremen-Trainer feiern.

Geht es nach dem Verein, kommen im Laufe der nächsten Monate noch einige dazu.