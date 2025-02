Mbappé schießt ManCity aus der CL - Rekord-Sieg für PSG

IMAGO/Senis-Cebolla/ALFAQUI

Kylian Mbappé traf dreimal für Real Madrid gegen ManCity

Ein herausragender Kylian Mbappe hat Real Madrid mit einem Dreierpack ins Achtelfinale der Champions League geführt und das Duell der Giganten mit Pep Guardiolas Manchester City fast im Alleingang entschieden.

Der französische Torjäger schoss den Titelverteidiger zu einem 3:1 (2:0) im Play-off-Rückspiel - und die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen dürften genau hingesehen habe. Real ist ein möglicher Achtelfinalgegner des deutschen Meisters, alternativ könnte ein Madrid-Duell mit Atletico anstehen.

Ausgelost werden die Duelle am Freitag (12.00 Uhr) in der UEFA-Zentrale in Nyon. Neben Real sind dort auch die PSV Eindhoven und Paris Saint-Germain vertreten. PSV, Mannschaft des früheren Bundesligatrainers Peter Bosz, schaltete Juventus Turin mit 3:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung aus. Das Hinspiel hatte der italienische Rekordmeister 2:1 gewonnen.

PSG entschied auch den zweiten Vergleich des Duells mit Stade Brest für sich, dem 3:0 im Hinspiel ließ Paris ein 7:0 (2:0) folgen. Es war für Paris der bislang höchste Sieg in der Königsklasse.

Im Fokus war aber das Spitzenspiel in Madrid, bei dem Nationalspieler Antonio Rüdiger nach überstandener Verletzung wieder in der Startelf von Real stand. ManCity musste das 2:3 aus dem Hinspiel aufholen, Guardiola hatte die Chance aufs Weiterkommen nach der Hinspielniederlage auf "ein Prozent" beziffert.

Champions League: ManCity ohne Erling Haaland

Guardiola verzichtete dennoch zunächst auf Erling Haaland, der wohl leicht angeschlagen auf der Bank saß. In Abwesenheit des Norwegers trumpfte Mbappe groß auf. Per Heber (4.), am Ende einer tollen Kombination (33.) und nach einem Solo (61.), war der Franzose erfolgreich.

ManCity mühte sich zwar, kam aber nie in Schwung. Von Omar Marmoush, im Winter von Eintracht Frankfurt verpflichtet, war wenig zu sehen. Nico Gonzalez verkürzte für City (90.+2).

Einen Schreckmoment musste Real dennoch überstehen: Mbappe blieb nach einem Zusammenprall mit Manchesters Torhüter Ederson mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen - Sekunden später legte er das 3:0 nach. Bei seiner Auswechslung in der 78. Minute durfte sich Mbappe von den Fans feiern lasen. Bei Real wurde der lange verletzte David Alaba kurz vor Schluss noch eingewechselt.