Medien: FC Schalke 04 sucht "Top-Zugang"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Beim FC Schalke 04 dürfte im Sommer viel passieren

Auch in diesem Jahr rangiert der FC Schalke 04 wieder weit von den Aufstiegsplätzen der 2. Bundesliga entfernt. Damit dies in der kommenden Saison anders wird, plant man in Gelsenkirchen offenbar einen Coup auf dem Transfermarkt.

Wie die "WAZ" schreibt, sieht man beim FC Schalke 04 besonders in der Defensive großen Handlungsbedarf. Im Abwehrzentrum werde nach einem "Top-Zugang" für den Sommer gesucht, heißt es.

Um einen solchen Deal finanziell stemmen zu können, müssten demnach allerdings Mittel frei gemacht werden. Etliche Spieler aus dem aktuellen Kader werden den Verein deshalb wohl nach Saisonende verlassen.

Dass die aussortierten Profis Ralf Fährmann, Dominick Drexler und Niklas Barthel gehen werden, gilt bereits seit längerer Zeit als sicher. Allein durch den Abschied von Fährmann und Drexler wird laut "WAZ" eine siebenstellige Summe im Gehaltsbudget frei.

FC Schalke 04 winken Millionen-Einnahmen

Dem Bericht zufolge stehen die Zeichen auch bei Marcin Kaminski und Mehmet Can Aydin klar auf Trennung. Beide sind nur noch bis zum 30. Juni vertraglich an S04 gebunden. Außenverteidiger Tobias Mohr darf hingegen noch auf einen neues Arbeitspapier hoffen - allerdings nur, wenn er auf Gehalt verzichtet.

Bei vielen anderen Personalien herrscht zwar noch keine Klarheit. Doch schon jetzt zeichnet sich der nächste Einschnitt in der Kaderplanung ab. Die "Sport Bild" titelte am Mittwoch gar über einen "XXL-Umbruch" in Gelsenkirchen.

Neben den zahlreichen ablösefreien Abgängen winken den Königsblauen in zwei Fällen allerdings auch üppige Einnahmen: Taylan Bulut besitzt in seinem neuen Vertrag wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von acht bis zehn Millionen Euro, die Interessenten anziehen dürfte.

Auch Angreifer Moussa Sylla gilt als Wechselkandidat. Bei ihm erhofft sich Schalke dem Vernehmen nach mindestens zehn Millionen Euro Ablöse.