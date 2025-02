So lukrativ ist Undavs Überraschungs-Wechsel

IMAGO/Volker Mueller

Deniz Undav vom VfB Stuttgart hat einen neuen persönlichen Ausrüster

Mitten in der Saison und etwas überraschend wechselte Nationalspieler Deniz Undav kürzlich seinen persönlichen Ausrüster. Der Deal ist für den 28-Jährigen offenbar äußerst lukrativ.

"Bild" zufolge zahlt Adidas dem Angreifer eine sechsstellige Summe pro Jahr, Deniz Undav trägt dafür unter anderem die Fußballschuhe des deutschen Sportartikelgiganten.

Mehrere Monate sollen sich die Firmenbosse um Undav, der nicht nur sportlich inzwischen eine große Nummer im deutschen Fußball ist, bemüht haben. Zuletzt soll er in Herzogenaurach auf dem Adidas-Campus auch CEO Björn Gulden getroffen haben.

Zuvor wurde Undav von Adidas-Konkurrent Puma ausgestattet - also ausgerechnet von dem Unternehmen, für das Gulden ab 2013 für zehn Jahre in leitender Funktion gearbeitet hatte.

Den Marketingcoup mit Undav hatte Adidas bereits vor einigen Tagen in den sozialen Netzwerken verkündet. "Willkommen in der Familie" und "eingetütet", hieß es in einem Instagram-Beitrag, in dem Undav unter anderem in einer Badewanne mit Schuhen des Adidas-Modells Predator liegt.

VfB Stuttgart: Deniz Undav soll Top-Verdiener sein

Unlängst war bekannt geworden, dass Undav beim VfB Stuttgart inzwischen wohl auch der Top-Verdiener ist.

Wie der "kicker" berichtete, soll er mit seinem Gehalt ungefähr auf dem Level wie Ex-Sturmpartner Serhou Guirassy liegen, den es im Sommer zum BVB zog - und dieser soll beim Vizemeister satte 5,1 Millionen Euro pro Saison verdient haben.

Rekord-Transfer des VfB Stuttgart ist Undav darüber hinaus: Knapp 27 Millionen Euro Ablöse flossen im Sommer an seinen Ex-Klub Brighton & Hove Albion, um seine Leihe in ein dauerhaftes Engagement zu verwandeln - eine Summe, die sich durch diverse Bonuszahlungen noch auf bis zu 31 Millionen Euro erhöhen kann.

Der fünfmalige Nationalspieler geht beim VfB als Führungskraft voran, auf dem Platz und daneben. Zuletzt hakte es sportlich allerdings etwas bei Undav: Seit vier Bundesligaspielen wartet et inzwischen auf einen Treffer.