Experte zieht über Bayern-Star Upamecano her

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Dayot Upamecano erlebte gegen Celtic einen bitteren Abend

In den letzten Wochen hat Dayot Upamecano beim FC Bayern ein bislang unbekanntes Formhoch erreicht. Umso bitterer fiel im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Celtic (1:1) am Dienstag der Realitätscheck aus. In Großbritannien sorgte der fehlerhafte Auftritt des Bayern-Verteidigers für viel Gelächter.

"Irgendjemand hat gesagt, dass Upamecano tatsächlich den Ball spielen kann - nun, er kann es nicht", schoss der ehemalige Celtic-Coach Martin O'Neill am Abend im Rahmen der englischsprachigen Übertragung von "Prime Video" gegen den Verteidiger des FC Bayern.

Vorausgegangen war ein Auftritt, wie man ihn von Dayot Upamecano seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hatte: Der 26-Jährige leistete sich unerklärliche Abspielfehler in der eigenen Hälfte, sein Timing beim Vorschieben stimmte zudem quasi in keiner wichtigen Szene.

Auch beim Führungstreffer von Celtic durch das ehemalige Bayern-Talent Nicolas Kühn löste Upamecano durch sein ungestümes Abwehrverhalten die Fehlerkette aus. Von sport.de kassierte der Defensivspezialist für seinen schwachen Auftritt die Note 5.

In der deutschen Übertragung staunte auch Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes über den plötzlichen Formverlust von Upamecano.

FC Bayern rettet sich in der Nachspielzeit

"Wir haben ihn vorhin noch in den höchsten Tönen gelobt, weil er einfach deutlich weniger Fehler macht - und dann das", kommentierte der Ex-Schalker ungläubig.

Höwedes hob zeitgleich hervor, dass Upamecano in den Zweikämpfen "größtenteils herausragend" agiert habe. Doch die krassen Fehler konnte auch der einstige Abwehrmann nicht von der Hand weisen.

Expertin Josephine Henning kritisiert in ihrer Analyse nach Abpfiff ebenfalls das Abwehrverhalten vor dem Gegentor. Aus ihrer Sicht hätten sich dort jedoch auch andere Bayern-Stars schlecht verhalten.

"In einer Pressing-Situation in diesem Tempo kannst du niemanden anlaufen, das geht nicht. Ich könnte das auf jeder Position durchgehen", sagte sie.

Letztlich löste der FC Bayern trotz der defensiven Probleme das Ticket für das Achtelfinale. Der erlösende Treffer von Alphonso Davies fiel allerdings erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.