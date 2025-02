Verlängerung von VfB-Star wohl vertagt

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Josha Vagnoman im Trikot des VfB Stuttgart

Seit 2022 beackert Josha Vagnoman die rechte Abwehrseite des VfB Stuttgart. Gespräche über eine mögliche vorzeitige Verlängerung des Vertrages liegen einem Bericht zufolge vorerst auf Eis.

Die Zukunft von Josha Vagnoman beim VfB Stuttgart ist laut einem Bericht des "kicker" vorerst vertagt worden.

Das Arbeitspapier des 24-Jährigen läuft bis zum Sommer 2026. Zuletzt steckte Vagnoman in einem Leistungstief und musste teilweise für Leonidas Stergiou auf die Bank rücken. Am vergangenen Samstag verursachte er gegen den VfL Wolfsburg einen unglücklichen Handelfmeter.

Dem Bericht zufolge wollen alle Beteiligte erst einmal die weitere Entwicklung abwarten. Zu einem besseren Zeitpunkt wolle man sich dann wieder an einen Tisch setzen. Die Vertragsgespräche waren ursprünglich vor wenigen Wochen gestartet worden.

Vagnoman "ein absoluter Qualitätsspieler"

"Wir wissen ganz genau, was wir an Josha haben", zitiert der "kicker" Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. "Er ist auf seiner Position ein absoluter Qualitätsspieler, der in der Vergangenheit mehrfach nachgewiesen hat, dass er zu außerordentlichen Leistungen in der Lage ist.“

Das werde nicht in Zweifel gezogen, "nur weil er zuletzt einmal nicht mit der gewohnten Stabilität unterwegs war".

Vagnoman war 2022 für 3,7 Millionen Euro vom Hamburger SV zum VfB Stuttgart gewechselt. Im vergangenen Oktober hatte der einmalige Nationalspieler betont, dass er gerne beim Vizemeister verlängern würde.

"Eine Vertragsverlängerung wäre eine schöne Sache. Ich würde mich freuen, wenn es dazu kommt", sagte der Rechtsverteidiger zu den "Stuttgarter Nachrichten" und begründete: "Wir sind eine super Truppe, haben einen super Trainer, die Voraussetzungen für Erfolg sind gegeben."

Nach dem 1:4-Debakel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain hatte der Abwehrspieler seinen Stammplatz zuletzt verloren und Leonidas Stergiou den Vortritt lassen müssen.