Nach internen Querelen: BVB-Boss gelobt Besserung

IMAGO/Revierfoto

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl

Borussia Dortmund hat in der Champions League das Minimalziel erreicht und steht seit Mittwochabend im Achtelfinale. Mit dem Rückenwind dieses Erfolgs auf europäischer Bühne will der BVB nun auch im Alltagsgeschäft Fußball-Bundesliga wieder neue Stabilität erreichen.

Schon vor Anpfiff des Heimspiels gegen Sporting (Endstand 0:0) gab BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am "DAZN"-Mikrofon zu, derzeit eine sehr herausfordernde Gemengelage bei den Schwarz-Gelben vorzufinden: "Natürlich beschäftigt mich das selbst auch. Aktuell ist es eine schwierige Situation für den Verein, vor allem in der Bundesliga, deshalb verstehe ich auch, dass kritische Fragen gestellt werden", meinte Kehl, dem zuletzt große Differenzen mit dem mittlerweile entlassenen Technischen Direktor Sven Mislintat nachgesagt wurden.

Außerdem stand der Ex-Nationalspieler auch selbst im Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik für die Kaderzusammenstellung im letzten Jahr. Kehl zeigte sich entschlossen, die Dortmunder Borussia gemeinsam mit den weiteren Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Lars Ricken wieder aus dem derzeitigen Tal zu führen: "Ich glaube, dass wenn wir uns zusammen hinsetzen und an den Dingen arbeiten, wir das in Zukunft besser hinbekommen werden."

Auf den kommenden Sommer bezogen müssen sich die Westfalen immer klarer mit dem Gedanken vertraut machen, in 2025/2026 nicht mehr in der Champions League zu spielen, rangiert der BVB derzeit doch nur auf Platz elf in der Tabelle.

BVB trifft am Sonntag auf Union Berlin

Angesichts der acht Punkte Rückstand auf den Tabellenvierten RB Leipzig meinte Kehl: "Natürlich müssen wir uns mit diesen Szenarien noch beschäftigen. Wir haben unterschiedliche Kalkulationen angestellt, aber wir haben auch noch die Möglichkeit, wenn wir dieses Jahr weit in der Königsklasse kommen, einige Einnahmen gut zu machen."

In der Bundesliga geht es für den BVB am Samstagabend mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin (ab 18:30 Uhr) weiter.