Pressestimmen: "Mbappé tötet Peps strauchelnde Mannschaft"

IMAGO/Alberto Gardin

Real Madrid hat Manchester City eine Lehrstunde erteilt

Das war deutlich: Real Madrid hat Manchester City im Playoff-Rückspiel der Champions League nicht den Hauch einer Chance gelassen und die ohnehin schon verkorkste Saison der Sky Blues endgültig kaputt gemacht. Während die englische Presse nicht an Kritik spart, herrscht in Spanien pure Euphorie. Ein Überblick:

SPANIEN

Mundo Deportivo: "Real Madrid steht im Achtelfinale, nachdem es ein so noch nie gesehenes Manchester City geschlagen hat."

Marca: "Der Terror in Europa! Das ist es, wofür Mbappé nach Madrid gekommen ist. Mit drei Toren feierte der Franzose eine glanzvolle Nacht in der Champions League und krönte damit eine hervorragende Real-Mannschaft, die City in allen Belangen überlegen war. Guardiolas Team hatte ohne Haaland keine Chance."

El Pais: "Mbappé schießt Manchester City ab und Madrid zieht ins Achtelfinale ein. Dank eines Hattricks des Franzosen konnte das Team von Carlo Ancelotti den großen Rivalen in einem überaus dominanten Spiel, das mit einem knappen Resultat endete, bezwingen."

AS: "Es ist der Champions und es ist Mbappé. Madrid überwältigt City und der Franzose hat einen tollen Abend mit einem Hattrick. Eine fantastische Leistung von Mbappé und seinen Teamkollegen."

Sport: "Mbappé vernichtet ein City voller Unglück. Real Madrid war drückend überlegen und ließ der Mannschaft von Pep Guardiola keinerlei Chance, wobei die 9 von Madrid ihren besten Abend als Spieler von Real hatte."

ENGLAND

Mirror: "ManCity fliegt raus! Mbappé zerstört mit einem überragenden Hattrick Guardiolas strauchelndes Team. Real Madrid zieht mit einem Statement-Sieg ins Achtelfinale der Champions League ein."

Sun: "License to Kyl: City scheidet nach Hattrick von Mbappé aus der Champions League aus."

Daily Mail: "Kylian Mbappé erzielt einen beeindruckenden Hattrick und tötet Peps strauchelnde Mannschaft."

Guardian: "Magischer Mbappé-Hattrick reißt Manchester City auseinander."

BBC: "Mbappés atemberaubender Hattrick wirft gedemütigtes ManCity raus."

Times: "City schwenkt die weiße Fahne: Mbappés Hattrick hinterlässt die europäischen Hoffnungen in Scherben."

Daily Telegraph: "ManCitys Horrorsaison erlebt den nächsten Tiefpunkt, ein von Mbappé inspiriertes Real Madrid tobt sich aus."

DEUTSCHLAND

ntv: "Pep Guardiola war erfolgreich - jedoch nur damit, die Chancen von Manchester City aufs Weiterkommen in den Champions-League-Playoffs kleinzureden. Im Rückspiel bei Real Madrid gehen die Skyblues unter."

kicker: "Real Madrid hat Manchester City eine Lehrstunde erteilt: Beim 3:1 zeigten sich die Blancos gegen phasenweise hilflose Skyblues sehr spielfreudig. Zum Matchwinner krönte sich Mbappé."

Bild: "MBAPPÉ 3,PEP 1! Früher ist City unter Trainer Pep Guardiola noch nie ausgeschieden. An Real scheitert das Team sogar zum dritten Mal in vier Jahren. Im Rückspiel schießt Kylian Mbappé das Pep-Team mit drei Toren im Alleingang ab."

Spiegel: "Mbappé und Real Madrid demütigen Manchester City! Manchester City benötigte ein Wunder – und bekam Kylian Mbappé. Dem Real-Stürmer gelang im Top-Duell der Königsklasse ein Hattrick."