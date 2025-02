FC Bayern liefert sich Dreikampf um Real-Juwel

IMAGO/Acero

Der FC Bayern würde angeblich gerne Arda Güler (M.) von Real Madrid ausleihen

Bereits in der Vergangenheit wurde dem FC Bayern mehrfach Interesse an einer Verpflichtung von Arda Güler nachgesagt, der bei Real Madrid nicht über die Rolle als Edeljoker hinauskommt. Einem Medienbericht aus Spanien zufolge sind die München nun erneut an dem Türken dran. Konkurrenz gibt es aus der Premier League.

In der hochkarätig besetzten Offensive von Real Madrid ist Arda Güler der Durchbruch bislang verwehrt geblieben. In dieser Saison kam der 19-Jährige zwar bereits zu 27 Einsätzen für die Königlichen, der türkische Nationalspieler stand allerdings nur in knapp der Hälfte aller Partien in der Startelf. Meist kam der Offensivspieler nur zu Kurzeinsätzen.

Zuletzt reichte es bei dem Mega-Talent nicht einmal mehr dazu. In den jüngsten drei Ligaspielen schmorte der EM-Teilnehmer über 90 Minuten auf der Bank. Auch bei den Playoff-Partien in der Champions League ließ Cheftrainer Carlo Ancelotti den Youngster nicht mitwirken. Flüchtet Güler daher im Sommer aus der spanischen Hauptstadt?

Real Madrid: FC Bayern lotet Leihe von Arda Güler aus

Laut "fichajes.net" hoffen mit dem FC Bayern, Manchester United und der FC Liverpool darauf, dass der amtierende CL-Sieger sein Offensiv-Juwel ziehen lässt. Der 18-fache Nationalspieler soll einen Wechsel demnach erwägen, wenn er im Laufe der Restspielzeit nicht auf mehr Spielzeit im Real-Trikot kommt.

Während die Reds und Red Devils auf eine feste Verpflichtung von Güler hoffen, soll sich der deutsche Rekordmeister mit einem Leihgeschäft des hochveranlagten Offensivspielers befassen. Eine entsprechende Anfrage sei am Estadio Santiago Bernabéu bereits eingegangen, so das spanische Online-Portal weiter.

Noch sei aber nicht entschieden, wie es für den Mittelfeldspieler bei Real Madrid weitergeht. Eigentlich steht Güler beim Tabellenzweiten der spanischen LaLiga noch bis 2029 unter Vertrag. Für den Youngster werde die kommende Transferphase aber bereits zum "Schicksalssommer", so "fichajes.net".