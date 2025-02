Neue Spekulationen über Van-Wonderen-Aus auf Schalke

IMAGO/pepphoto / Sascha Weiz

Kees van Wonderen soll auf Schalke schon nach wenigen Wochen seinen Rücktritt angeboten haben

Der FC Schalke 04 steht vor einem einigermaßen ruhigen Schlussdrittel der Saison, rangiert er derzeit doch im halbwegs gesicherten Tabellenmittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga auf Platz elf. Trotzdem könnte es rund um die Gelsenkirchener schon bald zu einer neuen Trainer-Debatte kommen.

Zumindest stellt der "kicker" jüngst die Fragestellung auf, ob es nach der laufenden Zweitliga-Saison einen erneuten Trainerwechsel auf Schalke geben wird.

Grund dafür ist weniger das sportliche Abschneiden von Kees van Wonderen als Cheftrainer bei S04. Diese Bilanz liest sich nämlich mit 23 Punkten aus 16 Spielen noch einigermaßen vorzeigbar.

Vielmehr soll der Umstand, dass van Wonderen im Spätherbst 2024 von sich aus seinen Rücktritt als Übungsleiter bei den Königsblauen angeboten haben soll, die Verantwortlichen nun zum Nachdenken bewogen haben.

In der kommenden Spielzeit soll möglichst weit oben in der Tabelle angegriffen werden, im Idealfall geling im Jahr 2026 der ersehnte Wiederaufstieg in die erste Liga.

FC Schalke 04 spielt am Sonntag beim SV Darmstadt

Mittlerweile dürften die internen Zweifel immer lauter werden, dass Kees van Wonderen die notwendige Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit mitbringt, um den FC Schalke 04 ruhig durch das mitunter gnadenlose Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga zu führen.

Laut dem Fachmagazin ergeben Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Niederländer "aktuell wenig Sinn", vielmehr könnte intern schon bald über einen wiederholten Wechsel auf dem Cheftrainerposten nachgedacht werden.

Van Wonderen will sich mit seiner Mannschaft zunächst einmal weiter stabilisieren. Beim Krisenklub SV Darmstadt 98 kann am Sonntag (ab 13:30 Uhr) der achte Saisonsieg eingefahren werden. Spätestens dann besteht zumindest Planungssicherheit, dass die Königsblauen mit dem Abstiegskampf in der laufenden Spielzeit wohl nichts mehr zu tun bekommen werden.