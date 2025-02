Gladbach-Star im Sommer wohl weg

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Ko Itakura steht vor dem Absprung im Sommer

Ko Itakura ist einer der wichtigsten Faktoren für den Aufschwung bei Borussia Mönchengladbach. Bei dem Japaner deutet sich ein Abgang im Sommer an.

Borussia Mönchengladbach profitiert in dieser Saison von einer deutlich verbesserten Defensive. Als Abwehrboss hält Ko Itakura den Laden der Niederrheiner zusammen, die Europapokalplätze sind weiter in Sicht.

Die Frage ist: Wie lange noch bleibt Itakura dem Team erhalten?

Wechselt Ko Itakura im Sommer?

Ein Wechsel der Abwehrkante sei im Sommer "kaum zu verhindern", schreibt der "kicker".

Das Arbeitspapier des Innenverteidigers läuft bis Sommer 2026. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung habe er bisher nicht angenommen, heißt es weiter. Den 28-Jährigen ziehe es weg.

Schon im vergangenen Sommer und in der zurückliegenden Winter-Transferperiode hatte es Angebote für Itakura gegeben. Am japanischen Innenverteidiger zeigt die PSV Eindhoven seit geraumer Zeit Interesse.

Borussia erteilte allerdings ein Wechsel-Veto. "Natürlich gibt es Anfragen, das ist völlig normal, wenn du gut performst. Aber wir wollen keinen der Top-Spieler gehen lassen, denn hier entsteht gerade etwas", sagte Geschäftsführer Roland Virkus damals.

Borussia Mönchengladbach: Ersatzkandidat steht bereit

Mit Blick auf den Sommer aber entsteht eine neue Situation. Um noch Ablöse zu generieren, könnte der Klub also im Sommer reagieren und Itakura abgeben. Im Klub hofft man wohl auf eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich. Als Ersatz gilt Kevin Diks, den Gladbach im Winter aus Kopenhagen an den Niederrhein holte.

Unklar sei zudem, wie es mit Nico Elvedi und Marvin Friedich weitergeht, schreibt der "kicker". Elvedi hatte im vergangenen Sommer über Wechsel nachgedacht, blieb aber, weil sich offenbar keine passenden Optionen ergaben. In dieser Spielzeit zeigte Formkurve des Schweizers wieder nach oben. In seinem Vertrag gibt es laut dem Bericht eine Ausstiegsmöglichkeit in Höhe von zehn Millionen Euro.

Bei Friedrich habe es schon im Winter konkrete Anfragen aus der Bundesliga gegebene. Ein Wechselwunsch sei möglich.