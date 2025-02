Verlässt Kane den FC Bayern? Insider legt sich fest

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Harry Kane steht beim FC Bayern noch bis 2027 unter Vertrag

Harry Kane verfügt beim FC Bayern laut übereinstimmenden Medienberichten über eine ab 2026 gültige Ausstiegsklausel. Mehreren Klubs aus der Premier League wird bereits Interesse nachgesagt, diese zu ziehen. Transferexperte Charles Watts glaubt allerdings nicht, dass der Torjäger München in allzu ferner Zukunft den Rücken kehren wird.

Die wilden Gerüchte um einen Wechsel von Harry Kane in die Premier League nahmen zuletzt an Fahrt auf, als die "Sport Bild" eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Angreifers beim FC Bayern enthüllte. Eine erste Option für die kommende Transferperiode ist mittlerweile angeblich verstrichen. Ein vorzeitiger Transfer im Sommer 2026 soll für 65 Millionen Euro aber möglich sein.

Zuletzt wurde der Kapitän der Three Lions unter anderem bei Manchester United, dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Der englische Transfer-Insider Charles Watts, der gerade im Umfeld der Londoner Klubs gut verknüpft ist, rechnet aber nicht mit einer zeitnahen Rückkehr des Bayern-Stars auf die Insel.

FC Bayern: Kane "würde das nicht in Erwägung ziehen"

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Bayern so schnell verlässt. Selbst wenn sie in dieser Saison die Meisterschaft gewinnen, was sehr wahrscheinlich ist, bin ich sicher, dass er dort noch mehr gewinnen will, bevor er in die Premier League zurückkehrt", schreibt der Journalist in seiner Kolumne für "The Daily Briefing".

Sollte der 31-Jährige irgendwann wieder im englischen Oberhaus auflaufen, dann vermutlich erneut für die Spurs, glaubt Watts: "Wenn es irgendwann soweit ist, wird er wohl zu den Spurs zurückkehren." Die Gerüchte zum Erzrivalen der Nordlondoner sei hingegen ausgeschlossen, heißt es.

"Glaubt denn wirklich jemand, dass Arsenal ein realistisches Ziel ist? Kane würde das nicht in Erwägung ziehen, und selbst wenn er es täte, glaube ich nicht, dass Arsenal es aufgrund seines Alters tun würde. Er wäre 32 Jahre alt, wenn die nächste Saison beginnt, also ist das nichts, was der Verein tun würde", schreibt Watts.