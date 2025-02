Enthüllt: FC Bayern kurz vor nächster Verlängerung

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Dayot Upamecano (l.) bleibt wohl dem FC Bayern treu

Beim FC Bayern könnte zeitnah offenbar die nächste Vertragsverlängerung erfolgen.

Bei Manuel Neuer (Vertrag bis 2026), Alphonso Davies und Jamal Musiala (beide bis 2030) ist die Tinte schon trocken. Wird beim FC Bayern schon bald das nächste Arbeitspapier ausgeweitet?

Laut "Sport Bild" steht die Vertragsverlängerung bei Dayot Upamecano "unmittelbar bevor".

Der Innenverteidiger ist aktuell nur noch bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Berichte über eine angestrebte Fortsetzung der Zusammenarbeit hatten bereits in den letzten Tagen kursiert.

"Sport Bild" zufolge seien die Gespräche über einen neuen Vertrag beim FC Bayern "weit fortgeschritten". Upamecano sei in München als "Stützpfeiler für die Zukunft eingeplant", heißt es weiter.

FC Bayern bestätigt Gespräche mit Upamecano

Upamecano hatte nach dem Bundesliga-Heimsieg gegen Werder Bremen (3:0) am vorletzten Wochenende gegenüber "Sky" bestätigt, dass er sich langfristig an den FC Bayern binden könnte. "Das macht mein Berater mit Max [Eberl] und Christoph [Freund]. Die Gespräche sind gut. Aber ich bin nur voll und ganz auf mein Spiel fokussiert", sagte der 26-Jährige.

"Upa weiß, dass wir unbedingt mit ihm verlängern wollen. Wir haben sehr gute Gespräche mit ihm geführt", verriet Münchens Sportdirektor Christoph Freund gegenüber "Sport Bild": "Wir würden gerne zeitnah mit ihm verlängern."

Der Klub sei "sehr, sehr happy mit Upas Entwicklung. Und er ist auch sehr glücklich mit dem FC Bayern", so der Österreicher.

Upamecano war im Sommer 2021 für die kolportierte Ablösesumme von rund 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig an die Isar gewechselt. Der Franzose ist unter Cheftrainer Vincent Kompany in der laufenden Saison unumstrittener Stammspieler in der Abwehrmitte.

Der Innenverteidiger kommt in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend schon auf 30 Einsätze für den FC Bayern.