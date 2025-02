Salihamidzic-Neffe packt über Zeit beim FC Bayern aus

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Lucas Copado (unten links) trainierte bei den Profis des FC Bayern mit

Auch dank Lucas Copado könnte Energie Cottbus den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga schaffen. In der Lausitz hat sich der beim FC Bayern ausgebildete Offensivmann einen Stammplatz erkämpft. Nun hat er über seine lehrreiche Zeit in München gesprochen.

"An Bayern habe ich sehr viele Erinnerungen. Ich habe über sieben Jahre für den Verein gespielt und dort viele Freunde gefunden. Wir sind viel gereist, haben viele neue Städte und Orte kennengelernt", erzählte Lucas Copado im "rbb"-Interview.

Anfang 2024 verließ der Youngster seinen Ausbildungsklub schließlich und wechselte für 400.000 Euro nach Österreich zum LASK. Dort konnte sich Copado allerdings nicht sofort durchsetzen, eine Leihe zu Energie Cottbus folgte.

Seither sammelte der 21-Jährige in 21 Drittliga-Begegnungen fünf Tore und vier Vorlagen für den Aufsteiger, der sensationell die Tabelle anführt.

Training mit Lewandowski, Müller und Musiala

Lucas Copado, dessen Vater Francisco selbst mehrere Jahre in der Bundesliga gespielt hatte, nutzt die Erfahrungen, die er einst beim FC Bayern sammelte.

"Die Zeit mit den Profis war etwas Besonderes: Mit 16 habe ich mein erstes Testspiel machen dürfen, habe mich dann aber leider verletzt und musste mich wieder herankämpfen", blickte der Rechtsaußen, Neffe des früheren FCB-Sportvorstands Hasan Salihamidzic, zurück.

Er habe "in den Trainingseinheiten mit den Profis – mit Lewandowski, Müller, Kimmich, Musiala – immer extrem viel lernen" können, so Copado, der im Januar 2022 bei einem 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach seinen einzigen Einsatz für die erste Mannschaft der Münchner verzeichnete.

Verbundenheit zum FC Bayern bleibt

Bis heute fühlt sich Copado dem FC Bayern verbunden, mit einigen Stars steht er sogar noch in Kontakt.

"Zu Aleks Pavlović hatte ich immer einen guten Draht, mit Phonzie und Jamal habe ich mich im Training immer gut verstanden", verriet der Angreifer.

Selbst nach dem Abschied aus seiner Geburtsstadt sei er "noch mit vielen von den Jungs aus dieser Zeit sehr eng" geblieben, so Copado.