1. FC Köln vor neuem Bundesliga-Saisonrekord

FIRO/SID

Die Bundesliga-Frauen des 1. FC Köln spielen zum dritten Mal im großen Stadion

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln sorgen mit ihrem ausgerufenen "Highlightspiel" gegen die Bundesliga-Frauen des FC Bayern München für einen Saisonrekord.

Bereits zweieinhalb Wochen vor dem Duell gegen die Meisterinnen im Rhein-Energie-Stadion (9. März) steht fest, dass die FC-Frauen mit bereits über 23.000 verkauften Tickets den bisherigen Bestwert aus der Spielzeit 2024/25 übertreffen werden.

Im Weserstadion hatten Werder Bremen und Bayer Leverkusen am 6. Spieltag 22.721 Fans ins Stadion gelockt. Köln könnte nun zum dritten Mal in Folge den Saisonrekord in der Frauen-Bundesliga aufstellen. In der Vorsaison kamen 30.123 Fans zur Partie gegen Bremen. Im Jahr 2023 stellte der Verein mit 38.365 Fans den bisherigen Zuschauer-Allzeitrekord gegen Eintracht Frankfurt auf.

"Wir empfangen mit der Frauenmannschaft des FC Bayern den amtierenden Deutschen Meister und hoffen auf ein Fußballfest. Für unsere FC-Frauen ist es sportlich eine riesige und zugleich schöne Herausforderung, sich erneut vor einer sehr großen Kulisse mit den Besten zu messen", sagte Geschäftsführer Christian Keller.