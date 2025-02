FC Bayern und FC Barcelona im Transfer-Duell?

IMAGO/Union st Gillis v AFC Ajax Amsterdam

Jorthy Mokio (m.) ist angeblich im Blickfeld des FC Bayern und FC Barcelona

Der FC Bayern blickt auf der Suche nach hoffnungsvollen Talenten für die Zukunft angeblich in Richtung Ajax Amsterdam. Die Münchner sollen mit dem FC Barcelona aber einen prominenten Konkurrenten haben.

Wie Transfer-Reporter Ekrem Konur beim Kurznachrichtendienst X berichtet, beobachten Scouts des FC Bayern und FC Barcelona die Entwicklung von Jorthy Mokio.

Der 16-jährige Innenverteidiger kommt in der laufenden Saison überwiegend in der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam zum Einsatz. Mokio absolvierte jedoch ebenfalls schon sechs Pflichtspiele für die Profis - drei davon in der Europa League.

Interesse des FC Bayern wohl nicht neu

Der Youngster war im letzten Sommer ablösefrei vom belgischen Klub KAA Gent zu Ajax Amsterdam gewechselt. Zuvor wurde dem FC Bayern ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt. Im Winter davor soll sich mit RB Leipzig ein weiterer Bundesligist mit dem Belgier beschäftigt haben.

Mokio besitzt beim niederländischen Traditionsklub einen Vertrag bis 2027. Ob für den FC Bayern oder den FC Barcelona somit überhaupt zeitnah die Chance auf einen Transfer besteht, ist ungewiss.

FC Bayern sucht Top-Talente

Der FC Bayern schaut sich auf dem Transfermarkt zunehmend nach jungen Talenten um. Paradebeispiel ist Jamal Musiala. Der heutige Offensivstar war 2019 im Alter von 16 Jahren aus der Nachwuchsakademie des FC Chelsea nach München gewechselt. Der deutsche Nationalspieler ist inzwischen unverzichtbarer Stammspieler beim deutschen Rekordmeister.

Ob Mokio künftig eine ähnliche Karriere hinlegen kann, bleibt abzuwarten. Bei Ajax Amsterdam kommt der Innenverteidiger aber immerhin zunehmend an. Mokio hat zudem schon drei Länderspiele für die U19-Nationalmannschaft Belgiens bestritten.

Der FC Bayern und FC Barcelona werden die Entwicklung des großen Talents offenbar weiter verfolgen.