Ex-Bayern-Stürmer Choupo-Moting mit Lob überschüttet

IMAGO/Deccio Serrano

Eric Maxim Choupo-Moting will bei den New York Red Bulls durchstarten

Vor dem Saisonbeginn in der Major League Soccer (MLS) hat sich Sandro Schwarz, Trainer der New York Red Bulls, zu den Titelchancen, zu dem ehemaligen FC-Bayern-Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting und zu Jürgen Klopp geäußert.

Die New York Red Bulls haben sich nur neuen Saison mit Bundesliga-Erfahrung verstärkt und Eric-Maxim Choupo-Moting sowie Alexander Hack verpflichtet.

"Ich erhoffe mir, dass Choupo und Hacki ihre Erfahrung in der Kabine und auf dem Platz an die Jungs weitergeben, Verantwortung übernehmen und mit Leistung vorangehen. Beide haben enorme Qualität, die uns weiterhelfen wird. In den ersten Wochen haben sie sich schon sehr gut eingefunden", sagte Schwarz in einem Interview mit dem "kicker".

Gerade vom ehemaligen Stürmer des FC Bayern schwärmte der Coach in höchsten Tönen.

"Ein Spieler von seiner Qualität bringt dich als Mannschaft einfach weiter. Choupo ist ein Spieler, der im Kombinationsspiel auch die Jungs um sich herum besser macht. Zudem kann er Bälle halten, und er ist sehr torgefährlich. Choupo macht unser Spiel variabler und flexibler", so der Ex-Bundesliga-Trainer.

In dem Interview sprach Schwarz auch über Jürgen Klopp, Global Head of Soccer bei Red Bull. "Man spürt, dass er eine riesige Lust auf seinen Job hat und eine enorme Energie ausstrahlt", betonte der 46-Jährige und ergänzte: "Ich weiß, dass Kloppo aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Spieler und vor allem als Trainer uns bestmöglich unterstützen wird und für uns da ist."

New York Red Bulls wollen wieder ins MLS-Endspiel

Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr brennt Schwarz auf neue Erfolge. Man habe "den Anspruch, maximal erfolgreich zu sein, ohne jeden Tag darüber zu reden, den Titel gewinnen zu wollen", sagte er: "Wenn du ein solches Erlebnis wie das Finale 2024 hattest, dann ist es logisch, dass man erneut danach lechzt."

Es mache aber keinen Sinn, "jeden Tag darüber zu sprechen, wo wir hinwollen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, was wir brauchen, um in ein Finale zu kommen. Daran arbeiten wir." Schwarz hatte im Dezember das MLS-Endspiel gegen Los Angeles Galaxy und den ehemaligen Nationalspieler Marco Reus knapp verloren (1:2).

Ziel von New York sei es, laut Schwarz, in die Playoffs zu kommen "und dort eine möglichst gute Ausgangsposition haben". Die Roten Bullen starten in der Nacht zu Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Cincinnati in die neue Saison.