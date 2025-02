Gladbach hat Bundesliga-Star weiter fest im Blick

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Bernardo (l.) ist Stammspieler beim VfL Bochum

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach feilt hinter den Kulissen weiter intensiv an seinem Kader für die bevorstehende Saison, in der in sportlicher Hinsicht der nächste Entwicklungsschritt gegangen werden soll. Dabei soll sich ein Defensiv-Spieler eines Konkurrenten weiterhin fest im Visier der Gladbacher befinden.

Bernardo gehörte in den letzten Wochen zu einem der stabilsten Defensivspieler in der Bundesliga und ist beim VfL Bochum unumstrittener Stammspieler. Seit November hat der zuvor verletzte Brasilianer kein einziges Liga-Spiel der Westfalen mehr verpasst, verhalf dem Tabellenvorletzten dabei zu erkennbar mehr defensiver Stabilität als noch zu Saisonbeginn.

Die guten Leistungen Bernardos sind auch der direkten Konkurrenz nicht verborgen geblieben. Der Linksverteidiger, der zuletzt auch vermehrt im Abwehrzentrum eingesetzt wurde, soll nach "kicker"-Informationen weiter bei Borussia Mönchengladbach Thema sein.

Die Rheinländer hatten den 29-Jährigen schon im Sommer des letzten Jahres auf dem Zettel stehen, damals ließen die Bochumer ihren Defensivmann aber nicht ziehen.

Bernardo im Sommer ablösefrei zu haben?

Laut dem Fachmagazin soll das laufende Arbeitspapier Bernardos in Bochum zum Saisonende auslaufen, sollte er nicht noch auf 17 Saisoneinsätze kommen. Aufgrund seiner langen Ausfallzeit aufgrund einer Knieverletzung in der Hinrunde steht der ehemalige Leipziger derzeit erst bei zwölf Bundesliga-Einsätzen in der laufenden Saison.

Kommt Bernardo auf die geforderten 17 Spiele, verlängert sich sein Kontrakt an der Castroper Straße automatisch um ein weiteres Jahr - vorausgesetzt, dem VfL Bochum gelingt einmal mehr der Klassenerhalt in der ersten Liga. In diesem Fall müsste Gladbach eine Ablöse für den Abwehrspieler bezahlen, der seinen Marktwert in der laufenden Rückrunde weiter nach oben schraubt.