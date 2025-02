Bayern-Legende haut auf Juve drauf

imago sportfotodienst

Luca Toni spielte unter anderem für Juventus

Italiens Topklub Juventus Turin scheitert überraschend in den Playoffs der Champions League. Ex-Stürmer Luca Toni findet im Anschluss drastische Worte zum Auftritt der Bianconeri.

Frühes Aus in der Königsklasse: Juventus Turin musste sich im Rückspiel der Champions-League-Playoffs der PSV Eindhoven mit 1:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Das Hinspiel hatte Juve mit 2:1 gewonnen.

Der frühere Bayern- und Juve-Angreifer Luca Toni kritisierte den Klub nach der Partie scharf.

Juve raus - Toni fassungslos

"Normalerweise macht Juve in wichtigen Spielen keine Fehler. Heute hat die Einstellung nicht gestimmt, ich habe die Wut und die Bösartigkeit nicht gesehen", erklärte er in seiner Funktion als TV-Experte bei "Prime".

Körperlich seien die Profis von PSV doppelt so schnell gewesen, "uns fehlten einige Spieler, um die anderen an die Hand zu nehmen", so Toni weiter. "Ich habe eine geistig tote Mannschaft gesehen, abgesehen von Vlahovics Pfostentreffer, der alle auf Kurs hätte bringen können."

Eindhoven habe das Weiterkommen "absolut verdient", Lob verteilte er lediglich an Juve-Keeper Michele Di Gregorio.

Ivan Perišić und Ismael Saibari erzielten in der regulären Spielzeit die Tore für die Gastgeber, den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Juve-Verteidiger Timothy Weah besorgt. In der Verlängerung machte dann Ryan Flamingo den entscheidenden Treffer.

Fans wollen einfach "gewinnen"

Dass das Team von Trainer Thiago Motta auf viele jüngere Spieler setzte, sei den Turiner Fans herzlich egal, meinte Toni. "Die wollen gewinnen."

Auch in der Serie A benötigen die Norditaliener weitere Siege. Aktuell liegt Juve nur auf Rang vier, hat auf Spitzenreiter SSC Neapel schon zehn Punkte Rückstand.

Toni spielte von 2007 bis 2009 beim FC Bayern, traf 38 Mal in 60 Partien, fiel unter Louis van Gaal in Ungnade und zog anschließend wieder zurück nach Italien. 2011/12 lief er auch für Juventus Turin auf, kam aber nur auf zwei Treffer in 14 Partien.