Bayer-Kehrtwende bei Nordi Mukiele

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Bleibt Nordi Mukiele dauerhaft bei Bayer Leverkusen?

Nach seinem Fehlstart bei Bayer Leverkusen spielt Nordi Mukiele mittlerweile regelmäßig groß auf. Der Fußball-Bundesligist will die Leihgabe nun offenbar fest verpflichten.

Wie der "kicker" berichtet, sei es bei Bayer Leverkusen mit Blick auf Nordi Mukiele zu einem Umdenken gekommen.

Während das Paket für den Rechtsverteidiger, der von Paris Saint-Germain ausgeliehen ist, im Sommer noch zu hoch gewesen sein soll, will die Werkself den Franzosen nun fest unter Vertrag nehmen, heißt es.

Geht es nach den Bayer-Bossen, soll der Deal möglichst schnell über die Bühne gehen. Mit weiteren starken Leistungen würde der Preis für Mukiele schließlich nur ansteigen.

Eine Kaufoption besitzen die Leverkusener nicht.

Im Sommer hatte Bayer Leverkusen Mukiele bis zum Saisonende von PSG ausgeliehen. "Er passt mit seinem Profil ausgezeichnet in unsere Mannschaft", sagte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes damals. Der Leihspieler solle die Qualität weiter erhöhen. Mukieles Erfahrung in Champions League und Bundesliga seien ein "großes Plus".

Der Vertrag des Franzosen bei PSG läuft noch bis 2027.

Mukiele war 2018 für 16 Millionen Euro von Montpellier HSC zu RB Leipzig gewechselt. Vier Jahre später folgte der Wechsel zu PSG. Zwölf Millionen Euro ließ sich der französische Hauptstadtklub den Deal kosten.

Mukiele blüht nach Horrorstart bei Bayer Leverkusen auf

Bei Bayer Leverkusen legte Mukiele zunächst einen Horrorstart hin, kam nur selten zum Einsatz und zeigte dann schwache Leistungen.

Im weiteren Saisonverlauf zeigte die Formkurve des Abwehrspielers aber immer steiler nach oben. Gerade in Top-Duellen lieferte die Leihgabe.

"Er kann uns viele Qualitäten bringen, die uns in diesem Mannschaftsteil fehlen. Er kennt die Bundesliga, die Champions League - Nordi kann große Spiele", lobte Trainer Xabi Alonso seinen Schützling unlängst.