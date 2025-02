Perfekt: FC Bayern verpflichtet Brasilien-Juwel

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Max Eberl feilt am FC Bayern der Zukunft

Der FC Bayern feilt an seinem Kader der Zukunft. Am Donnerstag verkündete der deutsche Rekordmeister die Verpflichtung eines Top-Talents aus Brasilien, das im Trikot des Klubs bereits erste Erfahrungen gesammelt hat.

Wie der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mitteilte, wurde Maycon Cardozo vom FC Bayern World Squad, dem internationalen Talentepool des Vereins, für die U17 unter Vertrag genommen. Der hochveranlagte Mittelfeldspieler hat bis 2027 unterschrieben.

Der 16-Jährige besitzt die brasilianische und und die portugiesische Staatsbürgerschaft und fühlt sich als Spielmacher am wohlsten. Zuvor kickte er beim Bangkok Christian College FC in Thailand.

Maycon Cardozo ist Rechtsfuß und sein Lieblingsspieler beim FC Bayern Alphonso Davies. Wie der Kanadier, der am Dienstag das entscheidende Tor zum Weiterkommen der Münchner in den Champions-League-Playoffs gegen Celtic (1:1) erzielt hatte, träumt der junge Offensivmann davon, eines Tages im FCB-Trikot in der Königsklasse aufzulaufen.

Servus, Maycon! 👋



Der #FCBayern hat Maycon #Cardozo vom FC Bayern World Squad für die #FCBU17 verpflichtet. Der Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. 🤝#MiaSanMia #FCBayernCampus pic.twitter.com/5o5A9txne6 — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) 20. Februar 2025

Der Vater des Neuzugangs, Douglas Cardozo, verdiente jahrelang als Profi in Thailand sein Geld und startete dort im Anschluss eine Trainerkarriere.

Projekt des FC Bayern wächst weiter

Für die FC Bayern World Squad ist Maycon Cardozo ein weiterer Erfolg.

Das internationale Projekt, bei dem die Münchner gemeinsam mit Audi U19-Spieler aus aller Welt auswählen und "auf ihrem Weg begleiten, ihren großen Traum zu verwirklichen, Profifußballer zu werden", wächst immer weiter.

FCB-Ikone Roy Makaay fungiert als Chefcoach des Teams, Diego Contento ist sein Assistent.

"Der FC Bayern World Squad hat sich zu einem globalen Leuchtturmprojekt entwickelt und bietet talentierten Fußballspielern aus der ganzen Welt eine einzigartige Bühne, um ihr Potenzial zu zeigen. Gemeinsam mit Audi fördern wir nicht nur den Nachwuchs, sondern stärken auch den kulturellen Austausch durch den Sport – ein zentraler Bestandteil unserer Klub-Philosophie", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Michael Diederich über das Projekt.