Verbleib oder Abschied? Hamann spricht über Kimmich-Zukunft

Joshua Kimmich ist seit 2015 für den FC Bayern am Ball

Der FC Bayern konnte in den vergangenen Wochen mehrere Vertragsverlängerungen eintüten. Ob Joshua Kimmich dem deutschen Rekordmeister über den Sommer hinaus erhalten bleibt, ist hingegen weiterhin ungewiss. Laut TV-Experte Dietmar Hamann steht der deutsche Nationalmannschaftskapitän vor einer wegweisenden Entscheidung.

Joshua Kimmich ist vertraglich nur noch bis zum Sommer an den FC Bayern gebunden.

"Er wird sich alles genau anschauen", äußerte sich Dietmar Hamann im Interview mit der "tz" über die sportliche Zukunft des Mittelfeld-Strategen.

"Ich weiß nicht, welche Optionen er hat. Er wird bestimmt nicht für weniger Geld unterschreiben als die Spieler vor ihm", führte der Vize-Weltmeister von 2002 aus. Hamann spielte damit auf die jüngsten Vertragsverlängerungen von Manuel Neuer (bis 2026), Alphonso Davies und Jamal Musiala (beide bis 2030) an.

FC Bayern: Letzter großer Vertrag für Joshua Kimmich?

Der TV-Experte erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass Kimmich kürzlich seinen 30. Geburtstag gefeiert hat.

"Das wird vermutlich der letzte große Vertrag für ihn – und mit Sicherheit ist es auch die letzte Chance, um nochmal zu einem Topklub im Ausland zu wechseln. Ich habe diesen Schritt schon mit 24 Jahren gemacht. Diese Erfahrung ist unbezahlbar. Ich würde mir an seiner Stelle sehr gut überlegen, wohin es gehen soll", meinte Hamann deshalb.

Kimmich spielt bereits seit 2015 für den FC Bayern. Die Münchner Verantwortlichen präsentierten sich hinsichtlich einer möglichen Verlängerung in den vergangenen Tagen zuversichtlich. Er sei "verhalten optimistisch", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer in der "Sport Bild".

"Wir wissen genau, was wir wollen, Josh weiß, was wir wollen. Jetzt hoffe ich auch, dass wir das über die Ziellinie bringen", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl vor dem Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen (0:0) am Samstagabend bei "Sky".