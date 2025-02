BVB-Flop brilliert als Aushilfstorjäger

IMAGO/Alfie Cosgrove/News Images

Mikel Merino musste als Mittelstürmer aushelfen - er überzeugte

Gabriel Jesus: verletzt! Gabriel Martinelli: verletzt! Kai Havertz: verletzt! Bukayo Saka: verletzt! In der Offensive des FC Arsenal herrscht akuter Personalnotstand. So akut, dass Trainer Mikel Arteta am vergangenen Spieltag der Premier League gegen Leicester City (2:0) sogar einen Defensivspezialisten in die Sturmmitte beorderte. Ein Schachzug, der sich als Geniestreich erweisen sollte.

Um im Kampf um die Meisterschaft noch eine Restchance zu wahren und den FC Liverpool nicht völlig aus den Augen zu verlieren, musste der FC Arsenal am vergangenen Samstag gegen Kellerking Leicester City gewinnen, die Gunners taten sich allerdings schwer. Als es nach 79 Minuten immer noch 0:0 stand, entschied sich Arteta, seine Offensive mit neuem Personal Frische zu verleihen. Dumm nur, dass die Bank mit Nathan Butler-Oyedeji lediglich einen weitgehend unerfahrenen Angreifer hergab. Arteta entschied sich gegen das Talent und schickte kurzerhand Mikel Merino in die Sturmspitze.

Der Spanier ist eigentlich im zentralen oder defensiven Mittelfeld zuhause, agierte auch schon als Innenverteidiger oder als Zehner hinter den Spitzen, den Stoßstürmer gab der 28-Jährige zuvor aber noch nie - das dürfte sich nun ändern.

Denn Merino kam, sah und ballerte Arsenal zum Sieg. In den 21 Minuten seines ungewohnten Gastspiels erzielte der Europameister einen Doppelpack und überzeugte vor allem mit seinen Bewegungsabläufen. In allerbester Mittelstürmermanier köpfte Merino eine Flanke von Ethan Nwaneri zum 1:0 in die Maschen, noch beeindruckender war allerdings das 2:0, bei dem Merino eine Hereingabe von Leandro Trossard eiskalt und überlegt mit dem Fuß über die Linie drückte. Kein Wunder also, dass die englischen Medien im Linksfuß schon die Lösung für die Offensivsorgen sehen.

Beim BVB meist nicht einmal im Kader

Merino selbst wurde von seinem Einsatz in der Offensive übrigens durchaus kalt erwischt. "Er [Arteta, d.Red.] sagte mir, ich würde als Stürmer spielen. Ehrlich gesagt war das eine Überraschung, denn es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich auf dieser Position spiele", sagte Merino nach dem Spiel zu "TNT Sports". Arteta habe ihm nur mit auf den Weg gegeben, dass er seine Stärken einbringen solle, das sei ihm gelungen.

Seinen unerwarteten Doppelpack widmete Merino übrigens seiner Frau: "Ich habe vergessen, meiner Frau etwas zum Valentinstag zu schenken, also geht das an sie. Ich denke, sie wird das mehr zu schätzen wissen als eine Rose oder ein paar Pralinen", zitiert die "Daily Mail" den Mann aus Pamplona, der einst sein Glück bei Borussia Dortmund versuchte, in Reihen des BVB allerdings weniger Eindruck hinterließ.

Im Sommer 2016 überwies Dortmund etwas weniger als vier Millionen Euro an CA Osasuna, um sich Merinos Dienste zu sichern, meist schaffte es Merino allerdings nicht einmal in den Kader. Wenn doch, wanderte er zwischen Innenverteidigung und Mittelfeldzentrale hin und her, wurde nicht glücklich und verabschiedete sich nach nur einem Jahr wieder von den Schwarzgelben. Über Newcastle United und Real Sociedad landete der Iberer 2024 beim FC Arsenal, wo er regelmäßig auf dem Rasen steht, aber nur selten über 90 Minuten mitwirken darf. Vielleicht bietet sich ja nun die nächste Chance in ungewohnter Rolle.