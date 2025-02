VfL Bochum bestätigt Timo Horn im Tor

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Timo Horn bleibt vorrerst weiter im Bochumer Tor

Timo Horn bleibt nach seinem erfolgreichen Debüt im Revierderby gegen den BVB im Tor des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum.

"Die Entscheidung haben wir gerade nach dem Training den Keepern mitgeteilt", berichtete Trainer Dieter Hecking am Donnerstag: "Es war eine Entscheidung für Timo, nicht gegen Patti."

Patrick Drewes, bislang die Nummer eins, hatte beim 2:0 gegen Borussia Dortmund wegen einer Erkrankung gefehlt. Für ihn sprang der Ex-Kölner Horn ein, der in seinem ersten Bundesligaspiel seit Februar 2022 überzeugte und gleich ohne Gegentor blieb.

Von Drewes erwartet Hecking, dass er Horn unterstütze, "da bin ich mir ganz sicher. So war es auch zuvor andersrum. Das ganze Torhüterteam arbeitet sehr gut zusammen. Wir haben alle das gemeinsame Ziel Klassenerhalt."

VfL Bochum will wieder "etwas mitnehmen"

Nachdem der VfL erstmals seit Anfang Oktober wieder die Rote Laterne des Tabellenletzten abgegeben hat, will Bochum auch am Samstag (15:30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg "etwas mitnehmen".

Man habe "in den letzten Wochen kontinuierlich gepunktet", sagte Hecking, unter dessen Leitung die Westfalen 13 Zähler in 13 Spielen holten: "Der Glaube ist da, die Stimmung in der Kabine gut. Der Sieg gegen den BVB war wichtig, aber wir brauchen auch in naher Zukunft Siege. Die Mannschaft ist stabil, aber am Samstag steht wieder alles auf dem Prüfstand."

Bochum liegt punktgleich mit dem Tabellen-16. 1. FC Heidenheim auf Rang 17. Zu den 14 Zählern könnten zwei weitere am grünen Tisch kommen.

In der nächsten Woche verhandelt das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Berufungen des Bundesliga-Trios Union Berlin, Holstein Kiel und FC St. Pauli gegen den nachträglichen Sieg im "Skandalspiel von Köpenick".