Zukunft von Augsburg-Kapitän Gouweleeuw geregelt

FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verlängert seinen Vertrag

Fußball-Bundesligist FC Augsburg kann auch in der kommenden Saison auf Kapitän Jeffrey Gouweleeuw setzen.

Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, hat sich der ursprünglich im Sommer auslaufende Vertrag des Innenverteidigers durch seine Einsätze in der laufenden Saison per Option um ein weiteres Jahr verlängert. Gouweleeuw geht damit im Sommer in seine zehnte Saison beim FCA.

"Es kommt heutzutage nicht mehr so oft vor, dass ein Spieler so lange ohne Unterbrechung bei einem Verein ist", sagte der 33-Jährige, der seit seinem Wechsel im Januar 2016 auf 260 Pflichtspiele für Augsburg kommt: "Für mich ist es etwas Besonderes und es macht mich wirklich stolz."

Auch in dieser Saison zählt Gouweleeuw zu den absoluten Stammspielern. Bis auf eine Partie, die er wegen einer Gelbsperre verpasste, stand der Niederländer immer in der Startelf von Trainer Jess Thorup. "Er hat bislang eine überragende Saison gespielt", sagte Thorup am Donnerstag: "Es freut mich, dass er noch ein Jahr hier bleibt."