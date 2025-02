Trapp warnt vor schwächelnden Bayern

AFP/SID/INA FASSBENDER

Kevin Trapp will mit Eintracht Frankfurt den FC Bayern ärgern

Eintracht Frankfurts Kapitän Kevin Trapp will sich vor dem Topspiel bei Bayern München nicht von den zuletzt schwachen Auftritten des deutschen Fußball-Rekordmeisters blenden lassen.

"Wir sind Dritter und sie sind 13 Punkte vor uns, das spricht schon Bände", sagte Trapp vor dem Duell am Sonntag (17:30 Uhr): "Da werden zwei Spiele nicht dafür sorgen, dass eine Krise ausgerufen wird."

Die Bayern hatten zuletzt bei Bayer Leverkusen (0:0) und gegen Celtic Glasgow (1:1) nicht überzeugt. Dennoch werde man am Sonntag in München "eine Top-Performance brauchen, um dort zu punkten", mahnte Trapp, "egal, wie die letzten beide Spiele von Bayern waren".

Die Münchner seien noch immer "die absolute Top-Mannschaft in Deutschland", so der Torhüter: "Wir wissen, wie schwer es in München ist und dass wir nah an die Perfektion kommen müssen, um dort zu punkten."

Angesichts von sieben Liga-Spielen ohne Niederlage in Folge und dem Königsklassen-Kurs, auf dem sich die Eintracht befindet, blickt Trapp aber auch voller Vorfreude auf das Duell.

"Es ist ein Spiel, in dem man sich mit der besten Mannschaft messen und schauen kann, wie weit man schon ist", sagte er: "Wir spielen bislang sehr stabil und ich habe auch das Gefühl, dass wir das bis zum Saisonende durchziehen können."