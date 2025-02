Bericht: BVB-Star legt brisanten Abgang hin

IMAGO/Hesham Elsherif

Jamie Gittens wollte nach dem Spiel gegen Sporting offenbar nur noch weg

Im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Sporting blieb Borussia Dortmund am Mittwochabend erneut hinter den Erwartungen zurück. Bei BVB-Star Jamie Gittens saß der Frust nach Abpfiff offenbar besonders tief.

Wie die "Bild" berichtet, habe der englische Flügelstürmer das Stadion nach Ende der ereignisarmen Partie blitzartig verlassen. Den obligatorischen Gang vor die Südtribüne soll Jamie Gittens ausgelassen haben.

Stattdessen stieg der 20-Jährige angeblich schon zehn Minuten nach Abpfiff in sein Auto, um den Heimweg anzutreten. Das Boulevard-Blatt wertet das als Zeichen, dass der Youngster mit seiner aktuellen Situation bei Borussia Dortmund enorm unzufrieden ist.

Tatsächlich hatte Gittens gegen Sporting zuvor erneut ein schwaches Spiel hingelegt. Seinen Tempodribblings fehlte es an Überzeugung, zudem agierte der Offensivspieler enorm fehlerbehaftet.

Im ersten Durchgang brachte Gittens nur 55 Prozent seiner Pässen zum Mitspieler, BVB-Trainer Niko Kovac ließ seinen Schützling nach 45 Minuten dann in der Kabine.

Verlässt Gittens den BVB im Sommer?

Zwar betonte Kovac nach der Partie, er habe das Top-Talent bloß schonen wollen. Doch über den Auftritt von Gittens fand auch der Trainer kaum gute Worte.

"Es ist für ihn nicht einfach, auf der Seite meistens gegen zwei zu spielen. Er hat heute ein bisschen unglücklich gespielt", befand Kovac, der den Flügelflitzer insgesamt in einer kleinen Krise sieht.

"Ich glaube, dass Jamie in der Hinserie klasse gespielt hat und es in der Gesamtgemengelage für ihn nicht einfach ist", so der Nachfolger von Nuri Sahin weiter.

Der vermeintliche Frust-Abgang am Mittwoch war nicht der erste Vorfall in den letzten Tagen. Schon beim 0:2 gegen den VfL Bochum hatte Gittens bei seiner Auswechslung Stress mit dem eigenen Anhang.

All das nährt die Spekulationen, dass sich die Wege im Sommer trennen könnten. Gittens gilt es einer der wahrscheinlichsten Transfer-Kandidaten - ganz besonders, wenn der BVB die Champions League verpassen sollte.