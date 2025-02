Bericht: Dynamo-Star in der 2. Liga heiß begehrt

IMAGO/Oliver Mueller

Jakob Lemmer könnte es in die 2. Bundesliga ziehen

Nach einem verhaltenen Saisonstart hat Jakob Lemmer seinen Wert für Dynamo Dresden zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Längst gibt es offenbar prominente Interessenten, die den Flügelstürmer weglocken wollen.

Wie die "Bild" berichtet, strecken derzeit gleich drei Klubs aus der 2. Bundesliga die Fühler nach dem 24-jährigen Offensivspieler aus. Besonders der 1. FC Köln und der SC Paderborn sollen sich konkret mit Jakob Lemmer beschäftigen. Beim 1. FC Kaiserslautern bestehe zumindest loses Interesse am Dynamo-Angreifer.

Nach derzeitigem Stand läuft der Vertrag des Rechtsfußes zum Saisonende aus. In Dresden wähnt man sich aber trotzdem in einer guten Position.

Denn sollte Dynamo selbst den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen, würde sich der Vertrag automatisch um ein Jahr verlängern. Zudem beschäftigt sich der Klub offenbar mit der Option, das Arbeitspapier vorzeitig auszuweiten. So wäre im Falle eines Lemmer-Wechsels zumindest eine Ablöse garantiert.

Neuer Vertrag bei Dynamo Dresden?

Laut "Bild" sind erste Gespräche über einen neuen Kontrakt jedoch bislang ergebnislos geblieben. Ohnehin scheint unwahrscheinlich, dass sich Lemmer zum Verein bekennt, wenn die sportliche Perspektive noch unklar ist.

Zwar soll eine weitere Saison in der 3. Liga für den Stammspieler nicht komplett ausgeschlossen sein. Doch Lemmer will aktuell nicht allzu viele Ressourcen in das Thema stecken.

Er versuche, "gar nicht so sehr in die Zukunft zu gucken", beteuerte der Flügelspieler. "Das war vielleicht in der letzten Saison der Fehler, dass das viele zu sehr gemacht haben."

Dem Bericht zufolge wird deshalb aktuell nur über die grobe Details eines neuen Vertrages gesprochen. Doch auch in Dresden ist klar: Je mehr Zeit verstreicht, desto wahrscheinlicher, dass man sich letztlich im Wettbieten mit einem Top-Team aus der 2. Bundesliga wiederfindet.