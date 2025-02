DFB-Frauen starten ins EM-Jahr: Kniffliges Puzzle für Wück

IMAGO/Kessler-Sportfotografie/SID/IMAGO/Jürgen Kessler

Christian Wück schwört sein Team ein

Der Klassiker zum Nations-League-Auftakt läutet für die deutschen Fußballerinnen die heiße Phase vor der EM ein. In den Niederlanden soll nicht nur ein Prestigesieg her, Bundestrainer Christian Wück braucht auch wertvolle Erkenntnisse für sein kniffliges Kaderpuzzle.

"Natürlich haben wir ein gewisses Gerüst im Kopf", erklärte der 51-Jährige vor dem anspruchsvollen Start ins EM-Jahr am Freitag (20:45 Uhr) in Breda. Das Ziel sei nun, "dass wir sukzessive mit jedem Spieltag in der Nations League mehr zu unserer Mannschaft finden."

Auch am Dienstag (18:15 Uhr) im Heimspiel in Nürnberg gegen Österreich soll also nicht mehr experimentiert werden, damit die Mannschaft im Umbruch "eine gewisse Sicherheit" bekomme. "Das heißt, wir wollen schon jetzt nicht mehr allen die gleiche Spielzeit geben, sondern es wird so sein, dass wir auf gewissen Positionen klare Rollen vergeben."

Seine Spielerinnen stellen sich laut Rückkehrerin Rebecca Knaak auf ein "spannendes Duell" ein, schließlich warten auf der Gegenseite "Ausnahmefußballerinnen" wie Rekordtorschützin Vivianne Miedema oder Jill Roord.

"Die sind extrem schwer zu lesen", sagte die 28-Jährige über ihre Teamkolleginnen von Manchester City, "weil sie sehr viel individuelle Klasse haben und besondere Situationen kreieren können."

Alles ist ausgerichtet auf die Titeljagd der Vize-Europameisterinnen bei der EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli). In der Gruppe C bekommen es die Olympiadritten im Sommer mit Polen, Dänemark und Schweden zu tun.