IMAGO/Gonzales Photo/Morten Kjaer

RTL-Experte Lothar Matthäus glaubt nicht, dass der FC Bayern die Meisterschaft noch verspielt

Der FC Bayern hat nach den zwei schmeichelhaften Unentschieden gegen Bayer Leverkusen (0:0) und Celtic FC (1:1) seine Saisonziele vorerst weiter fest im Blick. In der Bundesliga können die Dusel-Bayern aber schon einmal den Sekt kaltstellen, so Rekordnationalspieler Lothar Matthäus im exklusiven Interview.

Kaum ist das Bundesliga-Topspiel gegen Meister Bayer Leverkusen überstanden, warten auf den FC Bayern die nächsten kniffligen Aufgaben: Am 23. Spieltag müssen die Münchner zuhause gegen den Tabellendritten Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17:30 Uhr) bestehen, anschließend geht es auswärts zu Vizemeister VfB Stuttgart (28.02., 20:30 Uhr).

Verpasst es die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany, Siege gegen die SGE und den VfB einzufahren, könnten Xabi Alonsos Leverkusener den Kampf um die Meisterschaft durchaus noch einmal spannend machen. Dass die Münchner die Meisterschaft am Ende noch verspielen könnten, ist für Lothar Matthäus aber kein realistisches Szenario.

"Das kann ich mir nicht vorstellen", stellte er im Interview mit RTL/ntv und sport.de klar: "Das sind acht Punkte."

Matthäus: "Die Meisterschaft ist durch"

Auch Matthäus sieht Bayer Leverkusen zwar in "einer guten Form", wie das überlegen geführte direkte Duell am 22. Spieltag gezeigt habe. "Aber ich glaube: Die Meisterschaft ist durch. Zugunsten des FC Bayern."

Die Kompany-Elf sei dennoch derzeit nicht in der Verfassung, die sie in der Hinrunde an den Tag gelegt hatten - obwohl sie auch in der Champions League Spiele verloren hatten, erinnerte Matthäus. "Aber trotzdem: Es war irgendwo ein bisschen mehr Leichtigkeit zu erkennen, mehr Freude, mehr Spaß am Spiel, mehr Zusammenhalt, kompakteres Spiel."

In den vergangenen Wochen habe die Mannschaft vielmehr den altbekannten "Bayerndusel" gehabt, "den man eben braucht", um Erfolge zu feiern.