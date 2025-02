Magath sieht nur "Einzelspieler" in Bayerns Offensive

IMAGO/B. Lindenthaler

Felix Magath zweifelt am FC Bayern

Beim FC Bayern ist zum ersten Mal in dieser Saison Sand im Getriebe. Nach den enttäuschenden Leistungen gegen Bayer Leverkusen (0:0) und Celtic (1:1) schlägt der frühere Münchner Trainer Felix Magath Alarm.

"Der FC Bayern hat noch nicht die Harmonie zwischen Abwehr und Angriff, die auch Bayer Leverkusen letzte Saison ausgezeichnet hat. Da passte alles, aber der FC Bayern hat defensiv noch zu viele Lücken. Das ist noch nicht so, wie man es erwartet, wenn man die Champions League gewinnen will", stellte Felix Magath in der "Sky"-Sendung "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" klar.

In der Bundesliga hat das Team von Coach Vincent Kompany noch immer einen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung vor Verfolger Leverkusen, die Formkurve zeigt beim Rekordmeister allerdings nach unten.

Ein Durchhänger zur Unzeit, schließlich warten mit Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart zwei gefährliche Gegner in der Liga, hinzu kommt ein Königsklassen-Kracher im Achtelfinale gegen Bayer oder Atlético Madrid.

Große Zweifel an Offensive des FC Bayern

Für Magath ist die Abhängigkeit der Bayern von Torjäger Harry Kane ein "Problem".

"Die Offensive hat Einzelspieler mit hoher Qualität. Leroy Sané, Jamal Musiala oder auch Kingsley Coman. Aber das sind Einzelspieler und nicht irgendetwas, was zusammenspielt", gab der 71-Jährige zu bedenken.

Magath weiter: "Durch ihre individuelle Klasse kriegen sie den Gegner dennoch immer wieder dazu, dass er einen Fehler macht, aber für mich hat es kein klares Spiel. Und wenn Kane fehlt, ist eben keiner da, den die anderen Spieler vorne drin suchen, der dann auch die Tore macht."

Ohne Kane fehlt Bayern die Durchschlagskraft

In der Tat tut sich der FC Bayern schwer, sobald Kane mal fehlt. Nach wie vor fehlt ein Backup für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der seit seinem 95-Millionen-Euro-Wechsel am laufenden Band getroffen hat.

Als Kane im Dezember mit einem Muskelfaserriss einige Partien zuschauen musste, mangelte es der Offensive spürbar an Durchschlagskraft.