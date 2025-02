Exklusiv: Kroos zweifelt an Kovac-Erfolg beim BVB

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Niko Kovac hat beim BVB keinen guten Start hingelegt

Bislang hat Niko Kovac das Ruder beim BVB nicht rumreißen können, nur eines seiner ersten vier Spiele als Trainer von Borussia Dortmund wurde gewonnen. Der frühere Bundesliga-Profi Felix Kroos fühlt sich in seiner Skepsis bestätigt.

"Ich habe ehrlicherweise nicht verstanden, warum Niko Kovac bei Borussia Dortmund Trainer geworden ist", erklärte Felix Kroos im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de.

Der Deutsch-Kroate hatte den glücklosen Nuri Sahin beim BVB beerbt, zumindest in der Bundesliga aber einen Fehlstart hingelegt. Einer Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart (1:2) folgte ein sportlicher Offenbarungseid im Revierduell beim VfL Bochum (0:2).

Kovac habe "in jüngerer Vergangenheit nicht wirklich Erfolge nachzuweisen" gehabt, gab Kroos zu bedenken: "Und Dortmund ist ein Verein, wo du Erfolge brauchst und das auch konstant."

Zweifel an Kovac-Eignung für den BVB

Zumindest in der Champions League lief es nach Plan, in den Playoffs der Königsklasse setzten sich die Schwarz-Gelben gegen Sporting CP durch. Schlussendlich reichte dem BVB eine starke zweite Halbzeit im Hinspiel zum Weiterkommen.

Im internationalen Geschäft habe Kovac der Borussia "kurzfristig vielleicht irgendwo geholfen", so Kroos: "Aber in der Liga nicht in der Art und Weise, wie sie spielen."

Deshalb glaube er weiterhin, dass der 53-Jährige "keine langfristige Lösung" für die Dortmunder sei. Er wisse "nicht, ob Niko Kovac der Richtige ist", betonte Kroos.

"Wenige Argumente" für Umschwung in Dortmund

Prinzipiell ist Kroos von den Fähigkeiten des BVB-Kaders überzeugt. "Die individuelle Qualität ist weiterhin da", stellte der frühere Mittelfeldspieler von Werder Bremen und Union Berlin klar.

"Die Frage ist: Wann kriegen Sie es endlich als Mannschaft wieder zusammen? Und da sehe ich aktuell eher wenige Argumente, dass es kurzfristig klappt."

Er habe schon vor Saisonbeginn gesagt, dass die Borussia-Chefs "gute Transfers gemacht" hätten - diese Ansicht vertrete er nach wie vor. "Mit den Spielern, die da sind, ist viel mehr möglich."

Es hake "eher an anderer Stelle", auf den "höheren Ebenen", wo "Veränderungen" hermüssten.